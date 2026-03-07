Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà tuyển dụng: "Thứ gì chỉ có thể tăng, không thể giảm?", câu trả lời 2 chữ giúp chàng trai "chặt đẹp" đối thủ

07-03-2026 - 10:20 AM | Sống

Bạn có biết câu trả lời không?

Phỏng vấn xin việc là bước đi đầu tiên của rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khi bước chân vào thị trường lao động, có người vui mừng nhưng cũng chẳng thiếu kẻ lo âu. Về phía nhà tuyển dụng, đây là cơ hội để họ tìm kiếm "luồng máu mới", thế nhưng họ chắc chắn không thể tuyển dụng một cách bừa bãi.

Suy cho cùng, số lượng vị trí có hạn và doanh nghiệp không phải tổ chức từ thiện để nuôi không bất kỳ ai. Vì vậy, các chuyên gia nhân sự thường sử dụng những câu hỏi phỏng vấn oái oăm để chọn lọc những ứng viên ưu tú nhất.

Cách đây không lâu, một doanh nghiệp niêm yết đăng tin tuyển dụng và thu hút được rất nhiều ứng viên sáng giá. Tại buổi phỏng vấn, có 13 người tham gia. Sau khi xem xét hồ sơ, nhà tuyển dụng lọc ra được hai người cuối cùng. Sau khi trao đổi về mức lương cũng như kiến thức chuyên môn, vị giám khảo bất ngờ đưa ra câu hỏi: "Thứ gì chỉ có thể tăng, không thể giảm?".

Nhà tuyển dụng: "Thứ gì chỉ có thể tăng, không thể giảm?", câu trả lời 2 chữ giúp chàng trai "chặt đẹp" đối thủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ứng viên thứ nhất hơi khựng lại, sau đó giận dữ vặn hỏi ngược lại nhà tuyển dụng: "Câu hỏi này thì có liên quan gì đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay? Tôi nghĩ nếu câu hỏi của công ty các vị đã thiếu thực tế như vậy, thì bản thân công ty chắc cũng chẳng ra sao". Nói đoạn, người này quay lưng rời khỏi phòng phỏng vấn.

Ứng viên thứ hai sau khi nghe xong câu hỏi đã bình tĩnh trả lời: "Tuổi tác". Không ngờ câu trả lời này lại hoàn toàn chính xác, nhà tuyển dụng đã quyết định nhận ngay ứng viên này vào làm việc.

Nhà tuyển dụng đánh giá cao ứng viên thứ hai không chỉ bởi đáp án logic, mà còn vì sự điềm tĩnh và thái độ hợp tác trước những tình huống bất ngờ. Trong môi trường công sở, kỹ năng xử lý vấn đề và khả năng kiểm soát cảm xúc đôi khi quan trọng hơn cả kiến thức sách vở.

Việc ứng viên hiểu rằng tuổi tác hay trải nghiệm là những giá trị tích lũy một chiều cũng cho thấy một tư duy trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với quy luật tự nhiên và áp lực công việc thay vì chọn cách phản kháng tiêu cực như ứng viên đầu tiên.

Nhà tuyển dụng hỏi “Bạn sống ở đâu?”, người EQ thấp nói tuột địa chỉ, người EQ cao trả lời cực khôn ngoan, ghi điểm tuyệt đối

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tuyển dụng

