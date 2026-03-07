Cụ bà 90 tuổi cầm hộp vàng tặng 5 con dâu, 4 con gái: Thông báo khiến con cháu "ngã ngửa"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đoạn clip dài 40 giây thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội TikTok, khiến dư luận trầm trồ, ngưỡng mộ.

Những ngày qua, đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh các con gái, con dâu nhận món quà đặc biệt từ người mẹ già 90 tuổi khiến dư luận trầm trồ, ngưỡng mộ. Đoạn clip được đăng trên Tiktok với dòng chia sẻ: “Mừng sinh nhật mẹ tuổi 90. Món quà bất ngờ mẹ dành cho 4 người con gái và 5 nàng dâu. Mẹ không có nhiều, mẹ cho mỗi con 1 chỉ vàng” .

Được biết, người đăng tải đoạn video nổi tiếng là Nguyễn Thị Huyền (SN 1996, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình) - cháu dâu của cụ Thuận (90 tuổi, cụ bà trong clip).

Chia sẻ trên VietNamnet, chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi, cháu dâu bà Thuận) cho biết, sự việc diễn ra hôm 1/3, đúng dịp giỗ ông nội chồng cô. Các con, cháu tụ họp đông đủ, và có nhóm bạn của con gái từ Bắc Ninh về thăm bà, nên gia đình tổ chức mừng sinh nhật tuổi 90 cho bà Thuận luôn trong ngày này.

Theo lời chị Huyền chia sẻ hôm đó, cụ Thuận diện áo dài, các con cũng đều diện trang phục chỉn chu để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, cụ bất ngờ thông báo có món quà đặc biệt dành cho 4 người con gái và 5 người con dâu. Không biết trước ý định của cụ nên các thành viên trong gia đình không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ.

Dân Trí thông tin thêm, cụ Thuận có 9 người con, gồm 5 trai và 4 gái. Cụ ông đã mất nhiều năm trước, hiện cụ bà sống cùng người con trai út. Thời trẻ, cụ bà làm nghề sản xuất giấy tiền để nuôi 9 người con khôn lớn.

Cuộc sống ngày ấy không dư dả, mọi thứ đều dựa vào sự cần cù, tằn tiện. Số vàng này được cụ bà dành dụm từ tiền con cháu biếu, tiền mừng tuổi mỗi dịp Tết.

“Bà chắt chiu từng đồng một. Con cháu cho bao nhiêu bà đều giữ lại, gần như không tiêu pha cho riêng mình” , chị Huyền chia sẻ thêm về sự việc trong clip trên Dân Trí.

Khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cụ Thuận quây quần bên nhau và niềm vui khi nhận quà của cụ bà đã lan tỏa niềm vui, hạnh phúc tới dân mạng.

