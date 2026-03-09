Song Hye Kyo giảm 17kg nhờ ăn đủ: Nghe ngược đời nhưng là cách ai cũng thử được

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo vẫn xứng danh biểu tượng sắc đẹp Kbiz, khiến công chúng ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn cùng làn da căng mịn. Thực tế, mỹ nhân Hàn Quốc từng giảm tới 17kg nhờ chế độ ăn uống kỷ luật kết hợp lối sống lành mạnh – những thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì đáng nể.

Ảnh: Instagram.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Song Hye Kyo là chỉ ăn đến khoảng 80% no. Cách này giúp cơ thể tránh nạp quá nhiều calo nhưng vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Nữ diễn viên cũng ưu tiên các món ăn thanh đạm, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ và gần như nói không với các loại đồ uống có đường.

Trong chế độ ăn hằng ngày, cô đặc biệt chú trọng bữa tối. Thay vì ăn cơm như thông thường, nữ diễn viên thường thay thế bằng đậu phụ – thực phẩm giàu protein, ít calo nhưng vẫn tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, cơ thể giảm lượng tinh bột hấp thụ vào buổi tối mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, minh tinh đình đám cũng cho rằng không nên cắt bỏ hoàn toàn tinh bột vì cơ thể vẫn cần nguồn năng lượng này để hoạt động.

Nữ diễn viên chỉ ăn đậu phụ vào bữa tối thay cơm. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, thời gian ăn uống cũng được cô kiểm soát khá chặt chẽ. Song Hye Kyo vẫn chủ trương ăn đều đặn, duy trì ba bữa chính trong ngày với khung giờ ổn định: bữa sáng vào khoảng 8 giờ, bữa trưa lúc 12 giờ và bữa tối trước 6 giờ. Sau thời điểm này, cô hạn chế ăn thêm để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Ngoài chế độ ăn uống, vận động cũng là một phần không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt của nữ diễn viên. Thay vì những bài tập cường độ cao, người đẹp thường lựa chọn các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ. Mỗi ngày, cô dành khoảng 30 phút để đi bộ hoặc di chuyển quãng đường từ 3–5km, vừa giúp cơ thể đốt cháy calo vừa cải thiện sức khỏe tổng thể.

(Nguồn: Instagram)

Song song với đó, mỹ nhân Hàn Quốc cũng duy trì các bài tập aerobic nhẹ hoặc yoga trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn hỗ trợ thư giãn tinh thần, điều rất quan trọng với một người thường xuyên làm việc trong môi trường áp lực cao.

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn có thói quen hạn chế tối đa đồ ăn vặt. Để tránh bị cám dỗ, cô thậm chí không để snack hay các loại đồ ăn nhiều calo trong nhà. Khi cảm thấy đói giữa các bữa, nữ diễn viên thường chọn trái cây hoặc những món giàu chất xơ để thay thế.

(Nguồn: Instagram)

Những nguyên tắc ăn uống và sinh hoạt của Song Hye Kyo có thể không quá cầu kỳ, nhưng lại thể hiện rõ sự kỷ luật trong cách cô chăm sóc cơ thể. Thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, nữ diễn viên ưu tiên việc duy trì nhịp sống ổn định, từ đó giữ phong độ nhan sắc và vóc dáng qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.