Ai đã hại Đức Phúc thế này?

09-03-2026 - 13:55 PM | Lifestyle

Không nhận ra nổi Đức Phúc tại chương trình gần nhất.

Tối 8/3, đúng dịp Quốc tế Phụ nữ, Đấu Trường Sấm Concert chính thức diễn ra tại Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với quy mô lên tới 50.000 khán giả, việc toàn bộ khu vực seating nhanh chóng sold-out cho thấy sức hút mạnh mẽ của đêm nhạc, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về để cổ vũ cho dàn nghệ sĩ biểu diễn. Chương trình quy tụ một line-up đình đám của Vpop như SOOBIN, Erik, Rhyder, Rhymastic, Đức Phúc, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD…

Ngay trong đêm sau khi kết thúc concert, Đức Phúc đã đăng đàn về tình huống dở khóc dở cười. Anh chàng chia sẻ: “Xem nhiều nghệ sĩ khác bị ‘là nạn nhân của màn LED’ rồi mà ko ngờ đến ngày mình cũng dính. Tức thiệt chứ”. Nhìn loạt ảnh được đăng tải, có thể thấy “thủ phạm” chính là thiết kế màn LED dạng khối vuông gập góc trên sân khấu. Khi hình ảnh của Đức Phúc được chiếu lên bề mặt này, phần gương mặt đúng ngay điểm gập nên bị bẻ cong theo góc màn hình, tạo ra loạt biểu cảm “khó đỡ”.

Gương mặt Đức Phúc đúng ngay điểm gập nên bị bẻ cong theo góc màn hình, tạo ra loạt biểu cảm “khó đỡ” (Ảnh: FBNV)

Trong một số khung hình, khuôn mặt nam ca sĩ bị kéo lệch sang hai phía, khiến các đường nét như sống mũi, miệng hay ánh nhìn trở nên méo mó. Còn tấm cận mặt cuối cùng lại khiến khán giả phải bật cười khi đôi mắt và khuôn miệng bị kéo lệch, tạo cảm giác vừa ngơ ngác vừa… tội nghiệp, như thể chính chủ cũng đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình.

Trong một số khung hình, khuôn mặt nam ca sĩ bị kéo lệch sang hai phía, khiến các đường nét như sống mũi, miệng hay ánh nhìn trở nên méo mó (Ảnh: FBNV)

Bên dưới bài đăng, dân mạng lập tức để lại hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người trêu rằng đây như thể hiệu ứng “gương nhà ma” phiên bản concert. Không ít fan còn đùa rằng đi diễn concert chưa chắc đã áp lực bằng đứng đúng chỗ màn LED gập góc.

Tại Đấu Trường Sấm Concert , Đức Phúc biến hoá 2 concept khác nhau: uy hùng, đầy tự hào và mang tinh thần tự tôn dân tộc - dễ thương, hường phấn. Anh chàng mở màn bằng ca khúc Phù Đổng Thiên Vương . Sân khấu được đầu tư từ hệ thống âm thanh hoành tráng, ánh sáng và màn LED chuyển động linh hoạt, bắt mắt. Hình ảnh cây tre xanh hiện hữu xuyên suốt màn trình diễn, tượng trưng cho sự vững chãi, kiên cường và đầy bất khuất của người Việt.

Đức Phúc mở màn với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (Nguồn: @jenny.gjin)

Chuyển sang sở trường nhạc đám cưới, Đức Phúc gây xao xuyến với bản hit Em Đồng Ý (I Do) , tô điểm màu hồng rực rỡ cho đêm nhạc. Đặc biệt, khoảnh khắc Đức Phúc tay cầm chùm bóng bay, bay lơ lửng trên không trung đã và đang viral khắp MXH.

Đức Phúc bay lơ lửng trên không trung (Nguồn: @hattesayhi)


Theo Bạch Khởi

Phụ nữ mới

Đức Phúc

