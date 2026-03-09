Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu xe của SOOBIN bốc cháy ngùn ngụt, cả chục ngàn người há hốc

09-03-2026 - 14:58 PM | Lifestyle

Dù chiếc ô tô bốc cháy nhưng không ai dập lửa.

Tối 8/3, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đấu Trường Sấm Concert chính thức sáng đèn tại Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình còn gây chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của Vpop như SOOBIN, Erik, Rhyder, Rhymastic, Đức Phúc, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD… mang đến một đại tiệc âm nhạc - giải trí hoành tráng.

Đáng chú ý, chỉ sau 1 đêm, tiết mục Giá Như của SOOBIN viral rần rần trên MXH nhờ độ chịu chi và đầu tư lớn. Dưới nền nhạc ballad - R&B, SOOBIN khoe giọng hát ngọt ngào và cao vút trong khi thực hiện vũ đạo siêu hút mắt. Điểm nhấn của màn trình diễn là điệu nhảy vừa mềm mại, vừa sexy, “hợp rơ” với tinh thần bài hát.

SOOBIN diện sơ mi trắng, quần đen cùng đai lưng, phối hợp với dàn dancer để thể hiện một phân cảnh hành động. Nhờ tạo hình và concept trình diễn này, người hâm mộ liên tưởng đến những bộ phim điệp viên kinh điển như Điệp Viên 007 hay Nhiệm Vụ Bất Khả Thi .

(Ảnh: Threads)

SOOBIN gợi nhớ đến Điệp Viên 007 hay Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Nguồn: violetsimeboremcuasubin)

Song, chi tiết đắt giá nhất khiến dân tình rôm rả bàn tán chính là chiếc ô tô đặt ở đằng sau. SOOBIN chơi lớn khi bê nguyên xế hộp màu trắng lên sân khấu. Sau đó, hiệu ứng lửa được kích hoạt khiến chiếc ô tô bùng cháy, lửa bập bùng đằng sau SOOBIN. Ngọn lửa chỉ được thắp lên ở vành nóc xe nên, đồng thời có ekip theo dõi bên cạnh nên công tác an toàn cháy nổ vẫn trong vòng kiểm soát.

SOOBIN biểu diễn với chiếc ô tô phập phùng lửa đằng sau (Nguồn: violetsimeboremcuasubin)

Gần kết thúc tiết mục, hàng vạn cánh hoa được thả xuống, bay phấp phới trong gió. Hình ảnh tương phản giữa ngọn lửa đỏ rực và cơn mưa hoa tạo nên khung hình tuyệt đối điện ảnh.

Mọi khung hình tuyệt đẹp như thước phim điện ảnh

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ đầu tư của sân khấu, cho rằng đây là một trong những tiết mục chịu chi và ấn tượng nhất của đêm nhạc. Khung cảnh SOOBIN biểu diễn đằng sau chiếc xe “bốc hỏa” và cánh hoa rơi được khen ngợi là khoảnh khắc siêu thực. Bên cạnh đó, giọng hát live ổn định cùng vũ đạo gợi cảm của SOOBIN cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

