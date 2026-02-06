Mới đây, SOOBIN khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ thông báo trong group fan rằng anh vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ. Theo chia sẻ, sức khỏe của nam ca sĩ vẫn chưa đủ ổn định để có thể ra ngoài, vì vậy SOOBIN cho biết không thể có mặt tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ sau 2 chiến thắng tại đề cử Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm.

Trong thông báo, SOOBIN cho biết bản thân tiếc nuối khi không thể lên sân khấu cầm tận tay chiếc cúp mà mọi người đã dốc rất nhiều tâm sức để bình chọn. SOOBIN chia sẻ: "Mặc dù rất muốn lên cầm tận tay chiếc cúp mà cả nhà ta đã dốc rất nhiều sức để SOOBIN có được giải. SOOBIN rất tiếc và xin lỗi mọi người nhiều về việc này nên hi vọng mọi người sẽ vẫn chia vui cùng nhau nhé. SOOBIN cũng muốn gửi lời cảm ơn tới BTC WeChoice vì đã để SOOBIN vào đề cử và các hạng mục của WeChoice. Năm nay đành vắng mặt 1 năm vậy, hi vọng năm sau sẽ có sản phẩm để được đề cử tiếp".

SOOBIN thông báo vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ và tình hình sức khoẻ hiện tại không cho phép nam ca sĩ ra ngoài. Ảnh: NVCC

Thông tin SOOBIN nhập viện phẫu thuật khiến nhiều fan không giấu được sự lo lắng, kèm theo đõ là sự tiếc nuối bởi ai cũng mong chờ khoảnh khắc anh xuất hiện để ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều nhanh chóng gửi lời động viên, cho rằng sức khỏe của SOOBIN vẫn là điều quan trọng nhất. Với người hâm mộ, việc nam ca sĩ nghỉ ngơi, hồi phục tốt để sớm trở lại sân khấu trong trạng thái sung sức mới là món quà lớn nhất.

Dù vắng mặt tại đêm Gala, dấu ấn của SOOBIN tại WeChoice Awards 2025 vẫn rất rõ nét. Thành tích dẫn đầu ở cả hai đề cử không chỉ là kết quả của một cuộc bứt tốc bình chọn, mà còn là sự ghi nhận cho một năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, thăng hoa và đầy nỗ lực của nam ca sĩ.

Nhiều fan gửi lời chúc sức khoẻ đến nam ca sĩ. Ảnh: FBNV

Tại WeChoice Awards 2025, SOOBIN được đề cử ở hai hạng mục quan trọng gồm Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm với Mục Hạ Vô Nhân. Vào thời điểm cổng bình chọn chính thức đóng lại, cả hai hạng mục này đều ghi nhận SOOBIN là cái tên dẫn đầu về số lượt vote, tạo nên thành tích nổi bật và cho thấy sức hút bền bỉ của nam ca sĩ trong suốt năm qua.

2025 được xem là một năm rực rỡ của SOOBIN khi nam ca sĩ phủ sóng liên tục ở loạt chương trình, sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Sự thăng hoa trong âm nhạc, phong độ ổn định cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc đã giúp SOOBIN duy trì sức hút bền bỉ với khán giả đại chúng lẫn fandom trung thành.

Đáng chú ý, điểm nhấn nổi bật trong hành trình này chính là việc anh tổ chức thành công 3 đêm concert cá nhân ALL-ROUNDER với quy mô lớn, được đầu tư bài bản cả về âm nhạc lẫn dàn dựng, qua đó khẳng định vị thế và sức hút ngày càng vững chắc trong làng nhạc Việt.