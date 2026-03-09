Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người mới mua vàng thường bỏ qua chênh lệch quan trọng và họ lỗ

09-03-2026 - 14:58 PM | Lifestyle

Sai lầm của người mới mua vàng chính là bỏ qua chênh lệch giá mua - bán.

Với nhiều người, mua vàng là một trong những cách giữ tiền quen thuộc nhất. Có tiền dư thì mua một chỉ, lâu lâu tích thêm một chút, cất vào hộp như một khoản để dành lâu dài. Khi giá vàng tăng, cảm giác tài sản của mình cũng tăng theo, nên càng thấy yên tâm với lựa chọn đó.

Nhưng với Hương (30 tuổi, Hà Nội), phải đến lần đầu tiên bán vàng sau vài năm giữ, cô mới nhận ra một chi tiết mà trước đó mình chưa từng để ý: chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Hương kể rằng thói quen mua vàng của cô bắt đầu khá đơn giản. Những năm đầu đi làm, thỉnh thoảng cô lại mua một chỉ vàng mỗi khi có khoản tiết kiệm nhỏ. Không có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn giản nghĩ rằng vàng là thứ giữ giá tốt nên mua trước rồi tính sau.

Nhiều người mới mua vàng thường bỏ qua chênh lệch quan trọng và họ lỗ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau vài năm, số vàng tích lại cũng kha khá. Khi giá vàng tăng mạnh trong một giai đoạn, Hương nghĩ đây là lúc có thể bán một phần để lấy tiền cho kế hoạch cá nhân. Nhưng khi ra cửa hàng hỏi giá, cô mới nhận ra giá cửa hàng mua vào thấp hơn khá nhiều so với giá mình từng mua trước đó.

“Lúc đó mình mới để ý kỹ hơn thì thấy giữa giá mua và giá bán luôn có một khoảng chênh lệch,” Hương nói. Khoảng chênh này chính là chi phí giao dịch - điều khá quen thuộc với người thường xuyên theo dõi thị trường, nhưng lại dễ bị bỏ qua với những người chỉ mua vàng theo thói quen tích lũy.

Điều này cũng dẫn đến một hiểu lầm khá phổ biến: nhiều người nghĩ chỉ cần giá vàng tăng là chắc chắn mình lời. Nhưng trên thực tế, để có lãi khi bán ra, giá vàng phải tăng đủ để bù lại khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán ban đầu.

Nhiều người mới mua vàng thường bỏ qua chênh lệch quan trọng và họ lỗ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau trải nghiệm đó, Hương bắt đầu thay đổi cách nhìn về việc tích vàng. Cô vẫn mua vàng, nhưng trước mỗi lần mua đều theo dõi kỹ hơn mức chênh lệch giá và không còn nghĩ đơn giản rằng “mua là chắc chắn lời”.

Với cô, bài học rút ra khá rõ ràng: vàng vẫn là một cách tích lũy quen thuộc, nhưng cũng giống nhiều loại tài sản khác, nó luôn có chi phí giao dịch đi kèm. Hiểu rõ điều này trước khi mua sẽ giúp mỗi quyết định bớt cảm tính hơn.

Vì vậy, với những người mới bắt đầu tích vàng, một điều nhỏ nhưng quan trọng nên nhớ là: giá vàng tăng không đồng nghĩa với việc chắc chắn có lãi. Đôi khi, điều quyết định lại nằm ở khoảng chênh lệch giữa lúc mua và lúc bán - thứ mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi bước vào giao dịch đầu tiên.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

