Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lại gây sốt: “Cứ như Soobin Hoàng Sơn phiên bản chủ tịch ngân hàng vậy”

Sau khi “tung hint” khiến cư dân mạng xôn xao trước dịp 8/3 năm nay, mới đây trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy đã đăng tải clip, hình ảnh trình diễn văn nghệ trong một đêm dạ tiệc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Clip: Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy trình diễn văn nghệ gây sốt. Nguồn: Trần Hùng Huy.





Không chỉ biểu diễn một tiết mục, lần này nam doanh nhân trình diễn liên khúc, gồm: Never Enough , Ánh Mắt Biết Cười ( Quang Hùng MasterD, Tăng Duy Tân ) và APT. ( Rosé ). Nam doanh nhân đảm nhận trọn vẹn các phần từ ca hát, vũ đạo cho đến tương tác với vũ đoàn và khán giả, mang đến màn trình diễn không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Chủ tịch ngân hàng cũng gây chú ý. Với mái tóc uốn xoăn lãng tử, trang phục da kết hợp chất liệu xuyên thấu cùng nhiều phụ kiện, Trần Hùng Huy xuất hiện với phong cách trẻ trung, có phần mang hơi hướng idol Kpop.

Dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước : “Khi bạn làm chủ tịch nhưng đam mê chính là làm idol”, “10 điểm tuyệt đối: hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai lại còn là chủ tịch ngân hàng”, “Làm việc là chủ tịch, giải trí thì như nghệ sĩ”, “Chủ tịch ngân hàng mà tưởng đâu ngôi sao giải trí”…

Visual cứ gọi là như idol Kpop thế này.

Trên trang Facebook cá nhân, đăng cùng clip, hình ảnh "hóa thân làm idol", vị chủ tịch này cũng nhắn gửi: "Nhân ngày 8/3, chúc một nửa thế giới luôn dịu dàng như nắng sớm và rực rỡ như những đóa hoa đang thì khoe sắc.

Chúc cho tất cả những người phụ nữ hôm nay và mọi ngày đều được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất. Luôn có người nâng niu nụ cười ấy. Luôn có một trái tim vì bạn mà mơ màng".

Nhiều người bình luận khen đây là Chủ tịch Ngân hàng hot nhất ngày 8/3!

Đáng chú ý, dưới các clip của vị Chủ tịch ngân hàng, nhiều cư dân mạng còn nhắc đến tên nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn . Một số ý kiến cho rằng phong cách và ngoại hình của ông Trần Hùng Huy trong màn trình diễn lần này có phần gợi nhớ đến nam ca sĩ, đặc biệt là vẻ ngoài lịch lãm, “soái ca”. “Cứ như Soobin phiên bản chủ tịch ngân hàng vậy”, một tài khoản bình luận.

Kiểu tóc lãng tử, trang phục màu đen phối cùng phụ kiện cũng là gu thời trang đi diễn thường thấy của Soobin.

Hình ảnh này cũng khiến nhiều người nhớ lại màn trình diễn của Trần Hùng Huy tại Gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB vào năm 2023. Khi đó, nam doanh nhân vừa đàn piano, vừa hát và thể hiện vũ đạo trên sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Màn trình diễn tự đàn piano, tự hát và nhảy "dưới mưa" cùng dàn vũ công đã phủ sóng khắp mạng xã hội, từ Facebook đến TikTok. Sau màn trình diễn của Chủ tịch, cổ phiếu ACB ghi nhận mức tăng 2,96%. Có thời điểm, từ khoá “Trần Hùng Huy” dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên Google tại Việt Nam, còn “ACB” lọt top 3. Chỉ sau một đêm, anh nổi như cồn trên MXH.

Trần Hùng Huy hát trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.

Khác với nhiều lãnh đạo ngân hàng vốn kín tiếng, ông Huy đôi khi xuất hiện trên sân khấu các sự kiện nội bộ với vai trò ca sĩ hoặc người dẫn dắt chương trình. Những khoảnh khắc đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo nên hình ảnh một banker trẻ trung và gần gũi.

Trần Hùng Huy không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng ưu ái gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai. Không ít lần ông xuất hiện trong các chương trình nội bộ của ACB với vai trò rất “đời thường”: tham gia biểu diễn văn nghệ, nhảy cùng nhân viên hay trực tiếp giao lưu trên sân khấu trong các sự kiện của ngân hàng.

Nam doanh nhân tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 (30/01/2026), doanh nhân Trần Hùng Huy đang sở hữu 176.021.482 cổ phiếu ACB, tỷ lệ sở hữu 3,43%.

Anh là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân. Tại đây, nam doanh nhân chăm chỉ cập nhật hình ảnh về công việc, cuộc sống và sở thích cá nhân, rèn luyện thể thao, những chuyến du lịch, ... và cũng tích cực tương tác với cư dân mạng. Tuy nhiên, anh kín tiếng trong chuyện đời tư.