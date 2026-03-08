Giá vàng hôm nay 8/3: Người mua vàng nhẫn mất 3 triệu đồng/lượng ngay khi rời cửa tiệm

Tính đến sáng ngày 8/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đang niêm yết quanh ngưỡng 5.172 USD/ounce. Nhìn lại hành trình 24h qua, đây là một nỗ lực phục hồi đáng ghi nhận sau khi kim loại quý này có thời điểm bị đẩy xuống dưới mốc 5.100 USD.

Cú đổ đèo từ đỉnh 5.400 USD

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động đối với những nhà đầu tư ưa thích sự ổn định. Đầu tuần, dưới sức nóng từ biến động tại Iran, giá vàng đã có lúc "phi mã" vượt ngưỡng 5.420 USD/ounce



Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, áp lực chốt lời cùng sự trỗi dậy của đồng USD đã đẩy giá vàng rơi tự do, mất hơn 100 USD chỉ trong vài phiên giao dịch giữa tuần.

Neil Welsh, Giám đốc mảng Kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định rằng dòng vốn đang bị giằng xé giữa việc tìm nơi trú ẩn an toàn và việc nắm giữ thanh khoản bằng đồng USD. Sự biến động này phản ánh trạng thái "mong manh" của tâm lý nhà đầu tư trước các biến số kinh tế vĩ mô.

Điểm đảo chiều của giá vàng trong 24h qua xuất hiện sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố với những con số gây ngỡ ngàng. Trái với kỳ vọng tăng trưởng, thị trường lao động Mỹ ghi nhận sự sụt giảm 92.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp leo lên mức 4,4%.

Đây chính là "liều thuốc tăng lực" cho giá vàng. Theo dữ liệu từ Kitco, số liệu kinh tế yếu kém này đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm hơn để cứu vãn nền kinh tế.

Theo nhiều chuyên gia, báo cáo việc làm yếu kém cùng với mức lương tăng nhẹ đang phát đi tín hiệu về tình trạng đình lạm (stagflation). Đây là môi trường lý tưởng để vàng phục hồi sau một tuần bị bán tháo mạnh mẽ.

Dù số liệu kinh tế có ra sao, yếu tố địa chính trị vẫn là "bệ đỡ" vững chắc nhất cho vàng ở thời điểm hiện tại. Các cuộc xung đột tại Trung Đông không chỉ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn mà còn đẩy giá năng lượng tăng cao. Giá dầu thô tăng vọt đang tạo ra áp lực lạm phát dây chuyền, khiến vàng trở thành tài sản bảo toàn giá trị duy nhất mà nhà đầu tư tin tưởng.

Theo báo cáo từ J.P. Morgan Global Research, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF vẫn đang ở mức kỷ lục. Các chuyên gia tại đây dự báo, dù có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay hoàn toàn nằm trong tầm tay, thậm chí có thể hướng tới mốc 6.000 USD trong dài hạn.

Một điểm đáng chú ý đối với nhà đầu tư Việt Nam là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang nới rộng đến mức khó tin



Tại thời điểm giá vàng thế giới ở mức 5.172 USD/ounce (tương đương khoảng 164 - 166 triệu đồng/lượng tùy tỷ giá), thì giá vàng miếng SJC trong nước vẫn neo cao ở mức 185 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch hiện đã lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo được giao dịch 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tương đương mức chênh lệc 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua đã mất 3 triệu đồng/lượng ngay khi bước ra khỏi cửa hàng.﻿

Bước sang tuần giao dịch mới, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ. Nếu lạm phát vẫn dai dẳng, vàng có thể sẽ phải kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý cực kỳ quan trọng tại 5.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu các chỉ số lạm phát hạ nhiệt cộng hưởng với sự suy yếu của thị trường lao động, một đợt "tổng tấn công" mới lên vùng kháng cự 5.300 - 5.400 USD là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

*Nguồn: Kitco, Reuters﻿