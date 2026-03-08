Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 3/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

08-03-2026 - 09:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 3/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Đầu tháng 3/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết lãi suất huy động cao nhất là 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy tháng 3/2026

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, BIDV hiện áp dụng lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,1%/năm. Với các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 2 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy đang ở mức 2,1%/năm. Kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng được niêm yết lãi suất 2,4%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy tăng lên 3,5%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, BIDV áp dụng mức lãi suất 5,2%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng cũng được hưởng lãi suất 5,2%/năm, trong khi kỳ hạn dài từ 24 tháng và 36 tháng đang được niêm yết mức cao nhất là 5,3%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy BIDV

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

2,1%

2 Tháng

2,1%

3 Tháng

2,4%

5 Tháng

2,4%

6 Tháng

35%

9 Tháng

3,5%

12 Tháng

5,20%

13 Tháng

5,20%

15 Tháng

5,20%

18 Tháng

5,20%

24 Tháng

5,30%

36 Tháng

5,30%

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tháng 3/2026

Đối với hình thức gửi tiền online, BIDV áp dụng mức lãi suất cao hơn so với tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng đang được hưởng lãi suất 3,0%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được áp dụng mức 3,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi online đang ở mức 4,5%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được niêm yết 5,2%/năm. Các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, bao gồm 24 tháng và 36 tháng, tiếp tục duy trì mức lãi suất cao nhất là 5,3%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV

Kỳ hạn

Lãi suất

1 tuần

0,3%

2 tuần

0,3%

3 tuần

0,3%

1 Tháng

3,0%

2 Tháng

3,0%

3 Tháng

3,4%

4 tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4,5%

9 Tháng

4,5%

11 Tháng

4,5%

12 Tháng

5,20%

13 Tháng

5,30%

15 Tháng

5,30%

18 Tháng

5,30%

24 Tháng

5,30%

36 Tháng

5,30%

Như vậy, trong tháng 2/2025, mức lãi suất cao nhất tại BIDV vẫn thuộc về các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, áp dụng cho cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Ngân hàng Quân đội vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Tin Vũ

