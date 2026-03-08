Ngân hàng nào có nhiều nợ cần chú ý nhất?

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy quy mô nợ cần chú ý tại nhiều nhà băng vẫn ở mức khá lớn, dù xu hướng chung trong năm 2025 là giảm so với cuối năm trước.

Cụ thể, tổng quy mô nợ cần chú ý của các ngân hàng được thống kê tại thời điểm 31/12/2025 đạt gần 163.000 tỷ đồng, giảm so với mức gần 192.000 tỷ đồng cuối năm 2024. Như vậy, toàn hệ thống ghi nhận mức giảm khoảng 15%, phản ánh xu hướng cải thiện nhất định về chất lượng tín dụng trong năm qua.

Nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) – nhóm nợ phản ánh các khoản vay quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày và được xem là tín hiệu cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng. Dù chưa được xếp vào nợ xấu (nhóm 3–5), các khoản nợ này vẫn cho thấy khả năng khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ đúng hạn và có thể chuyển thành nợ xấu nếu tình hình tài chính không cải thiện.

Xét về quy mô tuyệt đối, VPBank là ngân hàng có nợ cần chú ý lớn nhất hệ thống, đạt 30.950 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh 29% so với mức 43.360 tỷ đồng cuối năm 2024, tương đương giảm hơn 12.400 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ cần chú ý trên tổng dư nợ của ngân hàng này cũng giảm mạnh từ 6,3% xuống còn 3,3%, cho thấy áp lực chất lượng tín dụng đã phần nào được cải thiện sau giai đoạn tăng cao trước đó.

Đứng thứ hai là BIDV với 30.550 tỷ đồng nợ cần chú ý, giảm 11% so với năm trước. Nhờ quy mô dư nợ lớn, tỷ trọng nợ nhóm 2 của BIDV chỉ ở mức 1,3%, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng tư nhân.

Ở vị trí thứ ba là HDBank với 18.793 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2024. Tỷ trọng nợ cần chú ý của ngân hàng này cũng giảm từ 4,7% xuống còn 3,4%, cho thấy xu hướng cải thiện trong chất lượng danh mục tín dụng.

VietinBank xếp ngay sau với 17.346 tỷ đồng, giảm 24% so với cuối năm trước. Đây là một trong những ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm Big4. Tỷ trọng nợ cần chú ý của VietinBank hiện chỉ còn 0,9% tổng dư nợ, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng khác trong hệ thống.

MB ghi nhận 10.210 tỷ đồng nợ cần chú ý, giảm 16% so với năm trước, với tỷ lệ chỉ 0,9% tổng dư nợ. VIB cũng ghi nhận 9.146 tỷ đồng, giảm 15%, kéo tỷ trọng từ 3,3% xuống còn 2,4%.

Một số ngân hàng khác có quy mô nợ cần chú ý đáng chú ý gồm TPBank với 5.034 tỷ đồng (tăng 14%), Sacombank với 4.658 tỷ đồng (tăng 13%) và Techcombank với 3.852 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.

Đáng chú ý trong nhóm Big4 là Vietcombank, khi nợ cần chú ý chỉ còn 2.705 tỷ đồng, giảm mạnh 31% so với cuối năm 2024. Tỷ trọng nợ nhóm 2 của ngân hàng này chỉ ở mức 0,2% tổng dư nợ, thấp nhất hệ thống ngân hàng, cho thấy chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Ở nhóm ngân hàng tầm trung, LPBank ghi nhận 3.837 tỷ đồng nợ cần chú ý, tăng 18%, trong khi OCB giảm 12% xuống còn 3.476 tỷ đồng. SHB là một trong những ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi nợ cần chú ý giảm tới 44%, còn 3.005 tỷ đồng.

Trong khi nhiều ngân hàng lớn ghi nhận xu hướng giảm, một số ngân hàng quy mô nhỏ lại chứng kiến mức tăng khá mạnh. PGBank là trường hợp đáng chú ý nhất khi nợ cần chú ý tăng tới 164%, từ 620 tỷ đồng lên 1.640 tỷ đồng, kéo tỷ trọng từ 1,5% lên 3,5% tổng dư nợ. Saigonbank cũng ghi nhận mức tăng 71%, lên 1.873 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ cần chú ý lên tới 8,5% tổng dư nợ – mức cao nhất trong bảng thống kê.

Ngoài ra, VietBank tăng 41%, Eximbank tăng 31%, trong khi SeABank tăng 19%. Những diễn biến này cho thấy áp lực chuyển dịch chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu tại một số ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng ghi nhận mức giảm mạnh của nợ cần chú ý như NCB giảm 49%, ABBank giảm 40%, VietABank giảm tới 95% – mức giảm sâu nhất hệ thống.

Nhìn tổng thể, năm 2025 ghi nhận xu hướng giảm cả về quy mô và tỷ trọng của nợ cần chú ý tại nhiều ngân hàng lớn, đặc biệt là nhóm Big4 và một số ngân hàng tư nhân quy mô lớn. Tuy vậy, việc nợ nhóm 2 vẫn duy trì ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng tại một số ngân hàng cho thấy rủi ro tín dụng tiềm ẩn vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, bởi đây thường được xem là “vùng cảnh báo sớm” trước khi các khoản vay có nguy cơ chuyển thành nợ xấu trong các kỳ tiếp theo.



