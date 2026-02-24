Ngân hàng lớn nhất Việt Nam lãi gần 3.000 tỷ trong tháng 1, dư nợ giảm 0,8%

Ngày 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đến thăm, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ nhân viên BIDV.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Lâm – Tổng giám đốc BIDV đã cập nhật kết quả kinh doanh của ngân hàng tính đến 31/01/2026.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt gần 3 nghìn tỷ, bám sát lộ trình kế hoạch kinh doanh phân khai trong Quý I/2026. Cùng với đó các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,03%, vượt kế hoạch NHNN giao (ROE 16,5%); Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9,03%; Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 81,81%. Các chỉ tiêu an toàn khác đáp ứng theo quy định và thông lệ quốc tế…

Đến 31/01/2026, dư nợ tín dụng BIDV đạt gần 2,31 triệu tỷ, giảm 0,8% so với đầu năm. BIDV góp phần cùng ngành ngân hàng triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng, phục hồi sản xuất kinh doanh. BIDV cũng đã tích cực, chủ động triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Chất lượng tín dụng được kiểm soát ở mức 1,26%; Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 101%.

Trước đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng năm 2025 của BIDV đạt gần 35,6 nghìn tỷ, tăng 15,9% so với năm 2024.

Tính đến 31/12/2025 tổng tài sản BIDV đạt gần 3,27 triệu tỷ (là ngân hàng đầu tiên trong toàn hệ thống vượt mốc 3 triệu tỷ đồng), khẳng định vị thế NHTMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam; Dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2024; thị phần tín dụng đạt 12,5%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN và định hướng KHKD của BIDV; Quy mô tín dụng xanh đạt 82,3 nghìn tỷ, chiếm 10% thị phần

Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh, BIDV tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, dẫn dắt thị trường; tiên phong thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và NHNN, đặc biệt trong thực thi chính sách tiền tệ, đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội…