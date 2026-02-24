Sacombank bất ngờ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ở Việt Trì, Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự là 16/3/2026. Thời gian tổ chức là 8h30 đến 11h30 ngày 22/4/2026. Địa điểm Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ (Số 17A Trần Phú, Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Sacombank đang có những thay đổi lớn trong thời gian gần đây trên nhiều phương diện. Vừa qua, ngân hàng này đã công bố thay đổi logo, nhận diện thương hiệu mới sau khi có chuyển động về dàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025, sau khi hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Sacombank cho biết, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Địa điểm Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Năm 2025, Sacombank ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.628 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 3 năm qua của Sacombank. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chú yếu đến từ việc tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro.



