Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất liên ngân hàng dự báo sau Tết sẽ thế nào?

23-02-2026 - 07:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Sự biến động mạnh của lãi suất liên ngân hàng đầu năm 2026 được cho là trong mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước nhằm kiểm soát tăng trưởng tín dụng.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) mới nhất cho thấy giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026, lãi suất liên ngân hàng (lãi suất các tổ chức tín dụng vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng) kỳ hạn qua đêm bất ngờ tăng mạnh từ vùng thấp.

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vào đầu tháng 2-2026 có lúc tăng tới khoảng 17%/năm - cao nhất trong nhiều năm gần đây. Lãi suất đi lên trong bối cảnh thanh khoản ngắn hạn thắt chặt mạnh do nhu cầu tiền mặt tăng trước kỳ nghỉ Tết.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp mạnh mẽ bằng nhiều công cụ điều hành như chủ động bơm ròng tổng cộng hơn 159.000 tỉ đồng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) và triển khai hoán đổi ngoại tệ USD/VND để bổ sung thanh khoản VND vào hệ thống.

Thống kê tới trước kỳ nghỉ Tết, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm về mức 3,76%; kỳ hạn 1 tuần vẫn ở mức cao 9,1% và kỳ hạn 1 tháng khoảng 6,88%/năm.

Trong bối cảnh trên, nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng lãi suất huy động để thu hút vốn. Khảo sát của VNBA cho thấy, một số ngân hàng cổ phần đã đưa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên trên 7%/năm, trong khi các ngân hàng lớn cũng tăng nhẹ lãi suất huy động nhằm tăng hấp dẫn của tiền gửi.

Lãi suất liên ngân hàng đạt đỉnh 21 %: Dự báo sau Tết 2026 sẽ ra sao? - Ảnh 2.

Lãi suất liên ngân hàng đạt đỉnh 21 %: Dự báo sau Tết 2026 sẽ ra sao? - Ảnh 3.

Đỉnh của lãi suất liên ngân hàng trong tháng 2-2026 lên tới 17,25% trước khi hạ nhiệt trở lại

Dù vậy, theo VNBA, đợt biến động mạnh và bất ngờ của lãi suất liên ngân hàng được cho là mang tính kỹ thuật, thời vụ - thanh khoản nội tại hệ thống bị thắt lại do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Cuối năm 2025, tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động đáng kể, khiến tỉ lệ cho vay/huy động (LDR) tăng lên và buộc các ngân hàng phải tích cực huy động vốn để cân đối thanh khoản ngắn hạn.

Yếu tố mùa vụ trước Tết Nguyên đán khiến nhu cầu rút tiền mặt tăng mạnh, dòng tiền chuyển dịch khỏi hệ thống ngân hàng để phục vụ chi tiêu, thanh toán cuối kỳ hạn và trả thuế, làm lượng vốn VND ngắn hạn trong hệ thống giảm đột ngột. Điều này gây biến động mạnh ở các kỳ hạn cực ngắn như qua đêm và 1 tuần.

Các chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán Maybank lập luận diễn biến căng thẳng trên thị trường liên ngân hàng vừa qua phản ánh thanh khoản VND đang ở trạng thái căng, trong khi thanh khoản USD lại tương đối dồi dào. Các ngân hàng có nhu cầu hoán đổi USD sang VND để bổ sung nguồn vốn nội tệ, tuy nhiên khó tìm được bên cung ứng VND trên thị trường.

Lãi suất liên ngân hàng đạt đỉnh 21 %: Dự báo sau Tết 2026 sẽ ra sao? - Ảnh 4.

Lãi suất huy động dự báo tăng khoảng 0,55 điểm % vào tháng 9-2026 nhưng sức ép có thể giảm dần nếu giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh và dòng USD quay trở lại thông qua FDI, xuất khẩu và kiều hối...

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước với vai trò là nhà cung cấp VND lớn nhất - vẫn duy trì mức lãi suất hoán đổi thấp, nhưng chủ động giới hạn quy mô can thiệp. Động thái này cho thấy mục tiêu chính sách lớn hơn là kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng.

"Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay chỉ ở mức 15-16%, thấp hơn đáng kể so với mức 19% của năm trước. Việc giữ VND ở trạng thái tương đối khan hiếm được xem là công cụ điều tiết gián tiếp, giúp hạn chế tín dụng tăng nóng, thay vì sử dụng các biện pháp hành chính cứng rắn" – chuyên gia của Maybank nêu.

Theo giới phân tích, lãi suất liên ngân hàng sẽ dần hạ nhiệt sau kỳ nghỉ Tết, khi nhu cầu tiền mặt mang tính mùa vụ suy giảm. Bởi nguồn vốn trong hệ thống vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, không xuất hiện rủi ro thanh khoản mang tính hệ thống.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay 23/2, một ngân hàng Big4 cộng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm

Từ hôm nay 23/2, một ngân hàng Big4 cộng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm Nổi bật

HDB, MBB, VPB: Bộ ba “quyền lực” nắm giữ chìa khóa room ngoại 49% và kỳ vọng dòng vốn 3 tỷ USD

HDB, MBB, VPB: Bộ ba “quyền lực” nắm giữ chìa khóa room ngoại 49% và kỳ vọng dòng vốn 3 tỷ USD Nổi bật

ACB bước vào năm Ngựa: Phi nước đại là bản năng, nhưng giữ được nhịp bền bỉ mới là bản lĩnh của những tổ chức đi đường dài

ACB bước vào năm Ngựa: Phi nước đại là bản năng, nhưng giữ được nhịp bền bỉ mới là bản lĩnh của những tổ chức đi đường dài

07:30 , 23/02/2026
Agribank hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

Agribank hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

06:40 , 23/02/2026
Tỷ giá diễn biến ra sao sau Tết?

Tỷ giá diễn biến ra sao sau Tết?

20:55 , 22/02/2026
Thị trường bạc 2026: Thoát khỏi cái "bóng" của vàng, thiết lập trật tự mới

Thị trường bạc 2026: Thoát khỏi cái "bóng" của vàng, thiết lập trật tự mới

20:32 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên