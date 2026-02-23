Từ hôm nay 23/2, một ngân hàng Big4 cộng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi “Lì xì lãi suất, khai xuân lộc phát”, áp dụng cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trong dịp đầu năm Bính Ngọ 2026. Chương trình diễn ra từ ngày 23/2 đến 18/3/2026, hướng tới khuyến khích khách hàng gia tăng tích lũy và tối ưu lợi suất ngay từ những ngày đầu xuân.

Theo thông tin từ Vietcombank, trong thời gian triển khai, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ngân hàng số VCB Digibank sẽ được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất hiện hành. Mức lãi suất cao nhất dành cho nhóm khách hàng Kim cương và Kim cương Elite có thể lên tới 6,8%/năm, tùy kỳ hạn và hình thức gửi.

Với hình thức gửi tại quầy, chương trình áp dụng cho khách hàng ưu tiên ở các kỳ hạn 6, 9, 12 và 24 tháng, không giới hạn số tiền gửi; trong khi khách hàng thông thường được áp dụng ở kỳ hạn 6 và 9 tháng với số tiền từ 200 triệu đồng trở lên. Cả hai nhóm khách hàng đều được cộng thêm 0,2%/năm so với mức lãi suất cơ bản.

Ở kênh trực tuyến VCB Digibank, ưu đãi cũng được triển khai đồng thời. Khách hàng ưu tiên được áp dụng nhiều kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng và không giới hạn số tiền gửi, trong khi khách hàng thông thường có thể gửi từ 3 triệu đồng trở lên với các kỳ hạn từ 1 tháng, hưởng mức lãi suất dao động khoảng 4,0%/năm đến 5,5%/năm tùy kỳ hạn trong giai đoạn ưu đãi.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai ưu đãi đầu năm để thu hút dòng vốn, động thái cộng thêm lãi suất cho tất cả khách hàng gửi tiết kiệm của Vietcombank cho thấy xu hướng cạnh tranh huy động đang trở nên sôi động hơn ngay sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng có quy mô tiền gửi và tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.﻿

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Vietcombank đạt 2,44 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với mức hơn 2,08 triệu tỷ đồng cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ tín dụng, khi cho vay khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm trước và tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tài sản. Quy mô phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 227.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024.