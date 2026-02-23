Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay 23/2, một ngân hàng Big4 cộng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm

23-02-2026 - 07:14 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhân dịp khai xuân Bính Ngọ 2026, Vietcombank triển khai chương trình cộng thêm 0,2%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trên VCB Digibank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi “Lì xì lãi suất, khai xuân lộc phát”, áp dụng cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trong dịp đầu năm Bính Ngọ 2026. Chương trình diễn ra từ ngày 23/2 đến 18/3/2026, hướng tới khuyến khích khách hàng gia tăng tích lũy và tối ưu lợi suất ngay từ những ngày đầu xuân.

Theo thông tin từ Vietcombank, trong thời gian triển khai, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ngân hàng số VCB Digibank sẽ được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất hiện hành. Mức lãi suất cao nhất dành cho nhóm khách hàng Kim cương và Kim cương Elite có thể lên tới 6,8%/năm, tùy kỳ hạn và hình thức gửi.

Với hình thức gửi tại quầy, chương trình áp dụng cho khách hàng ưu tiên ở các kỳ hạn 6, 9, 12 và 24 tháng, không giới hạn số tiền gửi; trong khi khách hàng thông thường được áp dụng ở kỳ hạn 6 và 9 tháng với số tiền từ 200 triệu đồng trở lên. Cả hai nhóm khách hàng đều được cộng thêm 0,2%/năm so với mức lãi suất cơ bản.

Ở kênh trực tuyến VCB Digibank, ưu đãi cũng được triển khai đồng thời. Khách hàng ưu tiên được áp dụng nhiều kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng và không giới hạn số tiền gửi, trong khi khách hàng thông thường có thể gửi từ 3 triệu đồng trở lên với các kỳ hạn từ 1 tháng, hưởng mức lãi suất dao động khoảng 4,0%/năm đến 5,5%/năm tùy kỳ hạn trong giai đoạn ưu đãi.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai ưu đãi đầu năm để thu hút dòng vốn, động thái cộng thêm lãi suất cho tất cả khách hàng gửi tiết kiệm của Vietcombank cho thấy xu hướng cạnh tranh huy động đang trở nên sôi động hơn ngay sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng có quy mô tiền gửi và tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.﻿

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Vietcombank đạt 2,44 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với mức hơn 2,08 triệu tỷ đồng cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ tín dụng, khi cho vay khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm trước và tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tài sản. Quy mô phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 227.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 2/2026: Tiếp tục niêm yết sát trần kỳ hạn dưới 6 tháng

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HDB, MBB, VPB: Bộ ba “quyền lực” nắm giữ chìa khóa room ngoại 49% và kỳ vọng dòng vốn 3 tỷ USD

HDB, MBB, VPB: Bộ ba “quyền lực” nắm giữ chìa khóa room ngoại 49% và kỳ vọng dòng vốn 3 tỷ USD Nổi bật

Giá vàng hôm nay 22-2: Sau Tết, đồng loạt dự báo tăng

Giá vàng hôm nay 22-2: Sau Tết, đồng loạt dự báo tăng Nổi bật

Agribank hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

Agribank hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

06:40 , 23/02/2026
Tỷ giá diễn biến ra sao sau Tết?

Tỷ giá diễn biến ra sao sau Tết?

20:55 , 22/02/2026
Thị trường bạc 2026: Thoát khỏi cái "bóng" của vàng, thiết lập trật tự mới

Thị trường bạc 2026: Thoát khỏi cái "bóng" của vàng, thiết lập trật tự mới

20:32 , 22/02/2026
Giá bạc tăng nóng trước ngày Thần Tài, một tập đoàn vàng bất ngờ lấn sân bán bạc

Giá bạc tăng nóng trước ngày Thần Tài, một tập đoàn vàng bất ngờ lấn sân bán bạc

17:41 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên