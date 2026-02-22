HDB, MBB, VPB: Bộ ba “quyền lực” nắm giữ chìa khóa room ngoại 49% và kỳ vọng dòng vốn 3 tỷ USD

Thị trường bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 và tháng 3 đang đến gần với kỳ rà soát quan trọng của FTSE Russell, trong khi khả năng Việt Nam được MSCI đưa vào Watchlist trong tháng 6 tới đang được chú ý. Hai mốc thời gian này dự kiến sẽ đánh dấu một chu kỳ mới trong thu hút vốn ngoại.

Room ngoại 49%: Lợi thế chiến lược trong chu kỳ vốn mới

Trong báo cáo triển vọng 2026, VPBankS đưa ra một dự báo đáng chú ý: Dòng vốn ngoại có thể đảo chiều mua ròng trở lại với quy mô khoảng 3 tỷ USD - tương đương mức từng ghi nhận năm 2019.

Báo cáo mới nhất của SSI cũng đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn thuận lợi nhất từ trước tới nay cho tiến trình nâng hạng, khi nhiều nút thắt về giao dịch, thanh toán và tiếp cận thị trường từng bước được tháo gỡ.

Trong khi đó, Dragon Capital nhấn mạnh đến việc nâng room ngoại tại doanh nghiệp gắn với triển vọng Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng trong giai đoạn 2028-2029.

Và từ trong năm 2025, yếu tố "chìa khoá" mở giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt đã chính thức được ấn định.

Theo Nghị định 69/2025/NĐ-CP, một số ngân hàng tham gia nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém được phép nâng trần sở hữu nước ngoài lên tối đa 49%. Ba cái tên đáng chú ý gồm HDBank (HDB), MB (MBB) và VPBank (VPB); riêng Vietcombank (VCB) có đặc thù giữ tỷ lệ sở hữu nhà nước cao.

Về mặt thị trường, đây là thay đổi mang tính chiến lược. Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu ngân hàng đã kín room ngoại nhiều năm, việc mở rộng giới hạn sở hữu giúp gia tăng sức hút đối với các quỹ đầu tư dài hạn, đặc biệt khi kỳ vọng nâng hạng đang đến gần.

Song, thực tiễn từ các thị trường đi trước cho thấy dòng vốn nâng hạng thường không dàn trải, mà tập trung vào nhóm doanh nghiệp quy mô lớn, thanh khoản cao, minh bạch và có hiệu quả sinh lời bền vững. Nhóm ngân hàng - trụ cột của nền kinh tế cũng như với thị trường chứng khoán - gần như luôn nằm trong tâm điểm.

ROE cao đi cùng CAR dày dặn - Bộ lọc mới của dòng tiền tổ chức

Trong chu kỳ mới, CAR (tỷ lệ an toàn vốn) nổi lên như chỉ báo chiến lược. Khi Ngân hàng Nhà nước dịch chuyển dần sang cơ chế phân bổ tăng trưởng theo "sức khỏe vốn", ngân hàng nào có bộ đệm vốn dày dặn hơn sẽ có lợi thế mở rộng tín dụng dài hạn. Song song, nhà quản lý cũng đã tăng điều kiện chặt chẽ hơn trong xác định tỷ lệ CAR qua chính sách điều chỉnh gần đây.

Theo tổng hợp từ VCBS và Vietcap, HDBank đang dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về CAR sau năm 2025 khi đạt tới 16,7%. Ngân hàng đồng thời duy trì nợ xấu ở mức 1,66%, tạo dư địa tăng trưởng mà không chịu áp lực tăng vốn ngắn hạn.

Trên nền tảng bộ đệm an toàn vốn dày dặn nhất, năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4%, nối dài chuỗi 13 năm tăng trưởng liên tiếp và ROE đạt tới 25,3% và ROA 2,1% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Những yếu tố cơ bản và hiệu quả kinh doanh này góp phần thúc đẩy giá cổ phiếu HDB tăng hơn 51% trong năm 2025, trở thành một trong những mã ngân hàng tăng trưởng nổi bật nhất năm qua.

Bước sang năm 2026, các báo cáo của SSI, MBS, VCBS dự báo lợi nhuận HDBank năm 2026 tiếp tục tăng hai chữ số, đạt quanh 24.000 - 25.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Maybank Securities đưa HDB vào nhóm cổ phiếu kỳ vọng cao năm 2026, với P/B dự phóng khoảng 1,3 lần - mức được đánh giá còn dư địa so với ROE duy trì trên 20%.

Ở góc nhìn rộng hơn, BlackRock - tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới (với khoảng 14 nghìn tỷ USD) - khi phân tích các thị trường mới nổi nhấn mạnh Việt Nam đang hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng trưởng nội địa. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng vừa mở rộng được quy mô vừa giữ hiệu quả vốn cao như HDBank sẽ là điểm đến ưu tiên của dòng vốn tổ chức.

MB và VPBank - hai ngân hàng còn lại được nới room lên 49% - cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. VPBank đạt lợi nhuận 30.625 tỷ đồng năm 2025, tăng 53%, trong khi MB tiếp tục duy trì quy mô lớn và chất lượng tài sản ổn định.

Như vậy, kỳ rà soát FTSE tháng 3/2026 được kỳ vọng đạt kết quả cần thiết để trở thành chất xúc tác tâm lý, trước cả khi việc nâng hạng chính thức diễn ra vào tháng 9. Và nếu MSCI đưa Việt Nam vào Watchlist trong tháng 6, câu chuyện nâng hạng sẽ bước sang một nhịp mới.

Trong bối cảnh đó, room ngoại nâng lên 49% không chỉ là thay đổi kỹ thuật, mà là tín hiệu chính sách cho thấy Việt Nam sẵn sàng mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Và trong "checklist" của dòng tiền tổ chức, những ngân hàng hội tụ tăng trưởng, hiệu quả và dư địa sở hữu như HDB, MBB, VPB đang ở vị trí đáng chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới một mặt bằng định giá mới.