Vàng bật tăng mạnh cuối tuần, chuyên gia dự báo còn dư địa đi lên tuần tới

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng một nhịp tăng mạnh, áp sát mốc 5.100 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị leo thang, kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn. Giới phân tích nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về phía tăng, song thị trường có thể đối mặt rung lắc mạnh quanh vùng kháng cự quan trọng.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở 5.022 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán, có thời điểm rơi xuống vùng 4.850 USD/ounce, mức thấp nhất tuần. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy cùng tâm lý phòng ngừa rủi ro đã giúp kim loại quý phục hồi mạnh từ giữa tuần.

Đáng chú ý, sau khi lấy lại mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, vàng duy trì trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp trước khi bứt phá vào cuối tuần. Sau phiên mở cửa Bắc Mỹ, giá có thời điểm chạm 5.073 USD/ounce và tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn trước thông tin căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Tại thời điểm chốt tuần, giá vàng giao ngay dao động quanh 5.098 USD/ounce, tăng hơn 4% so với tuần trước.

Khảo sát vàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan quay trở lại rõ rệt trên Phố Wall. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, 69% dự báo giá vàng sẽ vượt dứt khoát mốc 5.100 USD/ounce trong tuần tới. Chỉ 8% cho rằng giá có thể giảm, còn lại đánh giá thị trường đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 63% kỳ vọng giá tiếp tục đi lên, 18% dự báo giảm và 19% nhận định vàng sẽ tích lũy.

Một số chuyên gia cho rằng vàng đang hình thành mô hình kỹ thuật tích cực trên biểu đồ ngắn hạn, với vùng 5.100 USD/ounce trở thành "đường ranh giới" quan trọng. Nếu phá vỡ thành công vùng này, giá có thể mở rộng đà tăng lên các mốc cao hơn.

Giới phân tích nhận định căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, đang là yếu tố hỗ trợ mạnh cho vàng. Bên cạnh đó, sự bất ổn liên quan đến chính sách thương mại và các quyết định pháp lý tại Mỹ cũng khiến nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh phòng thủ.

Theo các chuyên gia, phản ứng của thị trường trước các tin tức tiêu cực cho thấy xu hướng chủ đạo vẫn là "mua khi điều chỉnh". Dòng tiền đầu cơ tiếp tục bám theo đà tăng, tạo hiệu ứng "tự củng cố" khi giá liên tục lập mặt bằng cao mới.

Một số tổ chức phân tích thậm chí đưa ra mục tiêu ngắn hạn 5.225–5.400 USD/ounce, với khả năng xuất hiện các nhịp tăng vọt nếu rủi ro chính trị leo thang mạnh hơn.

Dù triển vọng tích cực chiếm ưu thế, không ít ý kiến cảnh báo vàng vẫn đối mặt rủi ro điều chỉnh kỹ thuật. Vùng 5.100 - 5.140 USD/ounce được xem là kháng cự mạnh. Nếu không vượt qua được khu vực này, giá có thể quay đầu kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ 5.000 USD hoặc sâu hơn là 4.850 USD/ounce.

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như chỉ số niềm tin tiêu dùng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI). Ngoài ra, các phát biểu chính sách từ Nhà Trắng cũng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Nhìn chung, trong bối cảnh môi trường kinh tế và chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, vàng vẫn duy trì vai trò kênh trú ẩn chủ đạo. Tuy nhiên, biến động mạnh quanh vùng 5.100 USD/ounce cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, đòi hỏi nhà đầu tư theo sát diễn biến và quản trị rủi ro chặt chẽ hơn trong tuần giao dịch tới.

(Theo Kitco News)




