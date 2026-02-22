Bảo Tín Mạnh Hải phát thông báo nóng trước ngày Vía Thần Tài: Mỗi khách hàng chỉ mua 1 sản phẩm/ngày vào các khung giờ sau

Bảo Tín Mạnh Hải vừa thông báo số lượng mở bán BST "Tứ Quý Thịnh Vượng" toàn hệ thống cửa hàng ngày 22/2/2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ giới hạn số lượng sản phẩm trên mỗi cửa hàng mỗi ngày. Cụ thể:

Hệ thống cửa hàng miền Bắc:

Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ: 80 sản phẩm/cửa hàng/ngày

Kim Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng 1 chỉ: 150 sản phẩm/cửa hàng/ngày

Hệ thống cửa hàng miền Nam:

Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ: 200 sản phẩm/cửa hàng/ngày

Kim Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng 1 chỉ: 200 sản phẩm/cửa hàng/ngày

Doanh nghiệp cũng quy định thời gian giao dịch các sản phẩm vàng. Cụ thể, từ 8h30 hàng ngày sẽ mở bán Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ. Từ 14h00 hàng ngày sẽ mở bán Kim Gia Bảo 1 chỉ.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết mỗi khách hàng được mua tối đa 1 sản phẩm/ngày.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thiện và tối ưu hệ thống thanh toán trực tuyến, cho phép khách hàng mua vàng Tết, vàng Thần Tài và thanh toán online nhanh chóng, an toàn chỉ với vài thao tác, không cần dùng tiền mặt hay xếp hàng trong giờ cao điểm.

Người mua chỉ cần truy cập website chính thức, chọn sản phẩm, nhập thông tin và thanh toán để chốt giá tại thời điểm giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng.

Bảo Tín Mạnh Hải triển khai giao vàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 24 đến 28/2/2026.

Giá vàng thế giới hôm nay 22/2 được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 5.106 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là mức cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.

Trong nước, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay ghi nhận nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen cùng niêm yết 17.950.000 đồng mua vào, 18.250.000 đồng bán ra.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ có giá 1.795.000 – 1.825.000 đồng. Nhẫn tròn 999.9 BTMH được mua vào 17.800.000 đồng/chỉ.

Vàng trang sức 24K (999.9) giao dịch ở mức 17.750.000 – 18.100.000 đồng; loại 24K (99.9) ở mức 17.740.000 – 18.090.000 đồng. Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH) niêm yết 17.800.000 – 18.100.000 đồng/chỉ.

Vàng nguyên liệu 999,9 và 99.9 lần lượt được thu mua ở mức 17.100.000 và 17.050.000 đồng/chỉ.



