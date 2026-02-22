Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 2/2026: Tiếp tục niêm yết sát trần kỳ hạn dưới 6 tháng

Lãi suất huy động tại quầy SHB tháng 2/2026

Đối với tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy, SHB áp dụng lãi suất theo hai hạn mức tiền gửi dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất dao động 3,90 – 4,00%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng đạt 4,20 – 4,30%/năm.

Tại kỳ hạn 6 - 11 tháng, lãi suất được SHB niêm yết 5,20 – 5,30%/năm. Đáng chú ý, từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, lãi suất huy động được điều chỉnh tăng rõ rệt: 12 tháng ở mức 5,60 – 5,70%/năm; 15–18 tháng đạt 5,70 – 5,80%/năm; 24 tháng lên 5,80 – 5,90%/năm. Riêng kỳ hạn từ 36 tháng trở lên, lãi suất cao nhất lên tới 6,10 – 6,20%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, SHB cũng triển khai đa dạng phương thức trả lãi như trả lãi trước, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc hàng năm, với lãi suất cao nhất phổ biến quanh 5%/năm đến gần 6%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy SHB tháng 2/2026

Lãi suất huy động tiền gửi online SHB tháng 2/2026

Lãi suất tiết kiệm online của SHB tiếp tục được niêm yết cao hơn so với tiền gửi tại quầy, nhằm thu hút dòng tiền gửi qua kênh số.

Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng được áp dụng mức 4,20%/năm; 3–5 tháng đạt 4,65%/năm; 6–11 tháng ở mức 5,60%/năm. Sang kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng lên 5,80%/năm.

Đáng chú ý, từ kỳ hạn 13–18 tháng, lãi suất tiết kiệm online tại SHB đạt 6,00%/năm. Các kỳ hạn dài hơn tiếp tục được đẩy lên 6,10%/năm cho 24 tháng và 6,20%/năm đối với kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến SHB tháng 2/2026

Việc duy trì lãi suất kỳ hạn ngắn ở mức cao và sát trần, đồng thời kéo mạnh lãi suất kỳ hạn dài – đặc biệt trên kênh online, cho thấy chiến lược huy động vốn rõ rệt của SHB trong giai đoạn đầu năm 2026, khi dư địa cạnh tranh ở kỳ hạn ngắn gần như không còn và trọng tâm đang dịch chuyển sang nguồn vốn trung – dài hạn ổn định hơn.