Thị trường bạc 2026: Thoát khỏi cái "bóng" của vàng, thiết lập trật tự mới

Sau năm 2025 với những kỷ lục giá liên tiếp, bạc bước sang năm 2026 không còn trong vai trò của một kim loại đi sau vàng. Thị trường đang chứng kiến quá trình thiết lập lại trật tự vận động, khi bạc dần được định vị như một tài sản chiến lược trong cấu trúc kinh tế mới. Trong bối cảnh đó, cuộc chơi không còn xoay quanh các nhịp đầu cơ ngắn hạn, mà gắn với tiêu chuẩn, hạ tầng và tầm nhìn dài hạn của dòng tiền.

Khi bạc rời xa "cái bóng" của vàng

Trong nhiều năm, bạc thường được đặt cạnh vàng như một lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, cách tiếp cận này dần bộc lộ những giới hạn. Giá bạc không còn vận động đơn thuần theo quán tính của vàng, mà ngày càng phản ánh các động lực riêng, gắn với cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Với đặc tính hiếm có khi đồng thời đảm nhiệm vai trò tài sản phòng thủ và nguyên liệu công nghiệp chiến lược, bạc hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng ở cả hai chiều. Khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội khiến bạc trở thành vật liệu khó thay thế trong các ngành đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất cao. Trong năm 2025, nhu cầu bạc tăng mạnh trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, qua đó củng cố nền tảng tiêu thụ dài hạn của kim loại này.

Giá trị của bạc vì thế không còn chỉ được hình thành từ vai trò trú ẩn trước những bất ổn ngắn hạn, mà ngày càng gắn với các xu thế công nghiệp mang tính nền tảng của kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, nguồn cung bạc lại mang tính phân tán cao, chủ yếu là sản phẩm phụ của quá trình khai thác các kim loại khác. Ngay cả khi giá tăng mạnh trong năm 2025, sản lượng khai thác cũng khó có thể mở rộng tương ứng, đặc biệt trong bối cảnh các mỏ dễ khai thác dần cạn kiệt và yêu cầu đầu tư ngày càng lớn.

Đến cuối năm 2025, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tiêu chuẩn trên sàn COMEX đã tăng khoảng 137% so với đầu năm, vượt xa mức tăng của vàng trong cùng giai đoạn. Diễn biến này nhanh chóng lan tỏa sang thị trường Việt Nam, khi giá bạc nguyên liệu và bạc miếng trong nước ghi nhận mức tăng xấp xỉ 160%. Đà tăng được hình thành qua nhiều cao trào nối tiếp, phản ánh sự giao thoa của các yếu tố vĩ mô, cung - cầu vật chất và dòng vốn đầu tư.

Ngay từ đầu năm, tâm lý thị trường đã trở nên thận trọng trước nguy cơ căng thẳng thương mại và các bất ổn địa chính trị kéo dài. Lo ngại về khả năng áp thuế đối với bạc nhập khẩu vào Mỹ khiến dòng chảy bạc vật chất toàn cầu dịch chuyển mạnh, làm dấy lên quan ngại về thiếu hụt nguồn cung tại nhiều trung tâm tiêu thụ lớn. Bên cạnh đó, hoạt động gia tăng nắm giữ bạc vật chất của các quỹ đầu tư đã góp phần siết chặt nguồn cung lưu thông, đẩy giá bạc lên những mức cao mới.

Về chính sách vĩ mô, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã có ba lần hạ lãi suất trong năm 2025 nhằm hỗ trợ thị trường lao động, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các tài sản kim loại quý, trong đó có bạc. Khép lại năm 2025, thị trường không chỉ xác lập một mặt bằng giá mới, mà còn chứng kiến sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về vai trò của bạc, đặt nền móng cho một chu kỳ vận động tiếp theo.

Năm 2026 - Cuộc chơi mở ra

Bước sang năm 2026, mặt bằng giá cao hơn đi kèm với kỳ vọng lớn hơn khiến thị trường bạc trở nên nhạy cảm hơn trước các tín hiệu chính sách và sự dịch chuyển của dòng vốn quy mô lớn. Trong bối cảnh các yếu tố tác động ngày càng đan xen, yêu cầu đặt ra với nhà đầu tư không chỉ là theo dõi biến động giá, mà là khả năng sàng lọc thông tin và tập trung vào những biến số có ảnh hưởng thực chất đến xu hướng dài hạn.

Tại Mỹ, sự kết hợp giữa chính sách thương mại tiềm ẩn nhiều bất định và rủi ro tài khóa gia tăng đang tạo ra những thách thức mới cho môi trường đầu tư. Nợ công ở mức cao, trong khi thuế quan ngày càng được sử dụng như một công cụ chiến lược, đã làm suy giảm niềm tin đối với đồng USD. Trong bối cảnh đó, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản mang tính phòng thủ, trong đó bạc tiếp tục được hưởng lợi.

Chính sách tiền tệ của Mỹ cũng là một biến số quan trọng trong trung hạn, khi năm 2026 đánh dấu giai đoạn chuyển giao vị trí Chủ tịch FED. Mỗi tín hiệu liên quan đến quan điểm điều hành của ban lãnh đạo mới đều có thể tác động đáng kể tới kỳ vọng lãi suất và dòng vốn trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, về dài hạn, định hướng chính sách vẫn xoay quanh hai trụ cột cốt lõi là lạm phát và thị trường lao động. Khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và tăng trưởng việc làm chưa phục hồi bền vững, dư địa nới lỏng chính sách vẫn còn, tạo lực hỗ trợ cho giá bạc.

Bên cạnh đó, bài toán nguồn cung bạc vật chất tiếp tục giữ vai trò then chốt. Thị trường bạc toàn cầu được dự báo duy trì trạng thái thâm hụt năm thứ sáu liên tiếp, trong khi các nền kinh tế lớn ngày càng coi trọng việc đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược. Xu hướng tích trữ và kiểm soát xuất khẩu có thể khiến cán cân cung - cầu bạc trở nên căng thẳng hơn trong trung và dài hạn.

Ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV

Theo ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc có xu hướng biến động mạnh hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn, đồng thời chịu tác động đan xen giữa các yếu tố tài chính và nhu cầu công nghiệp. Trong bối cảnh đó, mỗi nhịp dịch chuyển của dòng vốn lớn đều có thể đẩy biên độ dao động giá lên mức cao hơn. Nếu năm 2025 là giai đoạn hình thành kỳ vọng, thì năm 2026 sẽ là giai đoạn kiểm nghiệm mức độ trưởng thành của thị trường cũng như năng lực thích ứng của nhà đầu tư trước một mặt bằng giá mới.

Trên thực tế, tại nhiều thị trường phát triển, quá trình tái định vị bạc không chỉ gắn với biến động giá, mà còn song hành với việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch và chuẩn hóa sản phẩm bạc vật chất. Sự liên thông giữa cơ chế hình thành giá, thị trường giao ngay và các sản phẩm bạc đạt chuẩn đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hạn chế các dao động mang tính chu kỳ ngắn.

Thị trường bạc Việt Nam - những mảnh ghép đang hình thành

Tại Việt Nam, thị trường bạc vận động với những đặc điểm riêng. Diễn biến giá trong nước nhìn chung bám sát xu hướng quốc tế, phản ánh khá nhanh các biến động lớn từ thị trường thế giới với độ trễ không đáng kể. Trong bối cảnh nguồn cung trong nước vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu, các cú sốc giá từ bên ngoài có xu hướng lan tỏa trực tiếp và khuếch đại tác động trong ngắn hạn.

Người dân xếp hàng tại các điểm bán bạc

Trong các cao trào tăng giá năm 2025, hình ảnh người dân xếp hàng tại một số điểm bán bạc ở các đô thị lớn cho thấy sức hút rõ nét của kim loại này trong vai trò tài sản tích trữ. Nhu cầu mua vào gia tăng nhanh trong thời gian ngắn, thậm chí chấp nhận mức chênh lệch giá cao, phản ánh tâm lý tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị trước những bất ổn vĩ mô. Tuy nhiên, những diễn biến này cũng cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, khi dòng tiền có thể được kích hoạt mạnh bởi tâm lý đám đông, nhưng đồng thời cũng dễ suy giảm khi kỳ vọng ngắn hạn hạ nhiệt.

Sự sôi động mang tính thời điểm đó đi kèm với những hạn chế cố hữu về hạ tầng giao dịch. Việc nắm giữ bạc vật chất đặt ra nhiều bài toán cho nhà đầu tư cá nhân, từ chi phí và mức độ an toàn trong lưu trữ, đến khả năng chuyển nhượng và thanh khoản khi có nhu cầu bán ra. Hiệu quả đầu tư vì thế không chỉ phụ thuộc vào biến động giá, mà còn gắn chặt với điều kiện giao dịch thực tế.

Một số sản phẩm bạc đầu tư tích trữ trong nước

Thách thức lớn nhất của thị trường bạc phi tập trung nằm ở rủi ro thanh khoản. Trong các giai đoạn giá tăng nhanh, hoạt động mua vào thường diễn ra tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, khi thị trường điều chỉnh hoặc hạ nhiệt, nhà đầu tư nắm giữ bạc ngoài các hệ thống giao dịch chính thức có thể đối mặt với tình trạng “có tài sản nhưng khó chuyển đổi”. Việc thiếu vắng chuẩn chất lượng thống nhất cùng mạng lưới thu mua tập trung khiến quá trình định giá và thanh khoản trở nên kém hiệu quả và thiếu nhất quán.

Dưới góc nhìn dài hạn, chính những hạn chế này lại cho thấy dư địa phát triển đáng kể của thị trường bạc Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi sản xuất công nghiệp và tài chính toàn cầu ngày càng đề cao tiêu chuẩn hóa và minh bạch, giá trị của bạc ngày càng gắn liền với các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có nguồn gốc rõ ràng và khả năng giao dịch linh hoạt. Đây cũng là hướng đi mà thị trường bạc vật chất trong nước có thể từng bước tiếp cận.

Nếu năm 2025, bạc được mua vào chủ yếu dựa trên kỳ vọng ngắn hạn và tâm lý không muốn bỏ lỡ cơ hội, thì bước sang năm 2026, việc nắm giữ bạc ngày càng đòi hỏi sự thấu hiểu sâu hơn về vai trò và vị thế của kim loại này trong cấu trúc kinh tế mới. Sự dịch chuyển theo hướng giao dịch tập trung và minh bạch không chỉ phản ánh một xu thế tất yếu, mà còn đánh dấu mức độ trưởng thành cao hơn của thị trường bạc Việt Nam. Khi bạc được định vị như một sản phẩm tài chính mang tính chiến lược, niềm tin của nhà đầu tư sẽ không còn dựa trên những phản ứng mang tính tâm lý ngắn hạn, mà được củng cố bằng các tiêu chuẩn quốc tế và cơ chế vận hành chuẩn mực ngay tại thị trường trong nước.

“ MXV nhận định 3 từ khóa định hình thị trường bạc năm 2026 Tách nhịp: Giá bạc không còn vận động theo quán tính “ăn theo” vàng. Thay vào đó, kim loại này đang hình thành nhịp giá riêng, phản ánh rõ hơn vai trò của một kim loại công nghiệp thiết yếu trong chuỗi sản xuất hiện đại. Thiếu hụt: Thị trường bạc toàn cầu đang bước sang năm thứ 6 liên tiếp trong trạng thái cung không đáp ứng đủ cầu. Sự thiếu hụt kéo dài này không tạo ra các cơn sốt ngắn hạn, nhưng đủ để thiết lập một mặt bằng giá có tính bền vững hơn. Chuẩn hóa: Khi quy mô dòng tiền ngày càng lớn, tiêu chí lựa chọn cũng thay đổi. Bạc chỉ thực sự được định giá cao tại những thị trường có hạ tầng giao dịch minh bạch, chất lượng được định danh rõ ràng và cơ chế giá bám sát thông lệ quốc tế.





