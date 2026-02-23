Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Agribank hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

23-02-2026 - 06:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Agribank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn từ 12% – 15% trong năm 2026, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây đã công bố một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2026.

Cụ thể, tổng tài sản tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn thị trường 1 và thị trường 2). Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 12% - 15% và phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá (không bao gồm tiền gửi Kho bạc Nhà nước) tăng từ 12% - 15%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN kiểm soát dưới 1,5%; tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1,5%; tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn dưới 1,3%.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu gia tăng thu dịch vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro, nâng mức trích lập dự phòng nhằm bảo đảm an toàn hoạt động. Thu nhập người lao động được cải thiện phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước; các tỷ lệ an toàn hoạt động tiếp tục được duy trì theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, Agribank đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2025 với tổng tài sản đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD; Nguồn vốn đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo Phương án cơ cấu lại đến 31/12/2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so với mục tiêu dưới 3%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến 31/12/2025 là 1,14%.

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

