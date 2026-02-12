Khách hàng Agribank lưu ý: Thời gian ngân hàng nghỉ giao dịch trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây đã có thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, thời gian nghỉ là từ Thứ Hai ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến Thứ sáu ngày 20/02/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Thêm các ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, tổng cộng Agribank sẽ nghỉ giao dịch tại quầy 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14/02/2026 (Thứ Bảy) đến hết ngày 22/02/2026 (Chủ Nhật).

Thời gian làm việc trở lại: từ Thứ Hai ngày 23/02/2026 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong thời gian nghỉ lễ, khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch Online trên Ngân hàng điện tử eBanking, Agribank Plus; các giao dịch rút tiền & thanh toán qua Thẻ Agribank bình thường.

Khi có nhu cầu hỗ trợ, khách hàng liên hệ qua tổng đài Trung tâm hỗ trợ khách hàng (24/7) của Agribank - 1900 55 8818 - 024.32053205 hoặc điện thoại đường dây nóng niêm yết tại các Chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank; hoặc Gửi e-mail về địa chỉ: cskh@agribank.com.vn; hoặc Inbox trực tiếp trên trang fanpage chính thức của Agribank tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Agribank.VN

Dịp cuối năm nhất là khoảng thời gian sát ngày nghỉ Tết là thời gian nhu cầu giao dịch tại ngân hàng tăng cao đột biến. Do đó, khách hàng cần nắm rõ thông tin về lịch làm việc ngân hàng để tiện chủ động thu xếp công việc.