Lãi suất qua đêm giảm mạnh xuống vùng 4%, giá USD liên ngân hàng bật tăng

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 11/02, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm sâu trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm trên 90% giá trị giao dịch – giảm mạnh 4,30 điểm %, xuống còn 4,20%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,20 điểm %, giao dịch tại 6,80%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,65 điểm %, xuống 8,35%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 2,20 điểm %, còn 7,00%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng giảm 0,01 điểm %, lần lượt xuống 3,61%/năm và 3,67%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,01 điểm %, lên 3,72%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,75%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 11/02, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 7.941 tỷ đồng, trong đó 5.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày và khoảng 2.941 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt khoảng 3.696 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 4.245 tỷ đồng ra thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 480.615 tỷ đồng.

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 11/02, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.050 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.848 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.252 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 25.999 VND/USD, tăng mạnh 112 đồng so với phiên 10/02. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm mạnh 280 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.220 VND/USD và 26.270 VND/USD.