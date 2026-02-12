Tất cả các ngân hàng sẽ dừng hoạt động trên loạt thiết bị sau từ ngày 1/3

Thông báo của một ngân hàng

Từ ngày 1/3/2026, các ngân hàng sẽ áp dụng quy định mới về an toàn bảo mật, có thể khiến nhiều người dùng không thể thực hiện giao dịch rút hoặc chuyển tiền trên ứng dụng di động nếu thiết bị không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Quy định này nhằm hiện thực hóa các yêu cầu tại Thông tư số 77/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, tập trung vào việc siết chặt an ninh cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Theo đó, để ngăn chặn các hành vi can thiệp trái phép và bảo vệ tài sản người dùng, các ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động dừng hoạt động hoặc thoát ra ngay lập tức nếu phát hiện các dấu hiệu mất an toàn hệ thống.

Cụ thể, có ba nhóm dấu hiệu chính mà người dùng cần đặc biệt lưu ý để tránh bị gián đoạn giao dịch. Đầu tiên là nhóm thiết bị có cài đặt trình gỡ lỗi (debugger) đang hoạt động, ứng dụng chạy trong môi trường giả lập, máy ảo hoặc thiết bị đang bật chế độ Android Debug Bridge (ADB) cho phép máy tính can thiệp trực tiếp vào hệ điều hành.

Thứ hai là các trường hợp ứng dụng bị can thiệp bởi mã độc hoặc các công cụ theo dõi hàm và API (hook). Những hành vi chỉnh sửa mã nguồn hoặc đóng gói lại ứng dụng (repacking) không chính thức cũng sẽ bị hệ thống phát hiện và ngăn chặn truy cập ngay lập tức để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch.

Cuối cùng, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến ứng dụng ngân hàng ngừng hoạt động là thiết bị đã bị can thiệp vào hệ điều hành gốc, thường được biết đến với các thuật ngữ như root (trên Android), jailbreak (trên iOS) hoặc mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader). Những thiết bị này được xem là đã mất đi lớp màng bảo vệ quan trọng, dễ bị tin tặc tấn công hơn so với các thiết bị tiêu chuẩn.

Ngoài việc thiết bị phải "sạch", khách hàng cũng được yêu cầu phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khi kích hoạt trên điện thoại mới hoặc cài đặt lại dịch vụ.

Như vậy, khách hàng cần lưu ý, đây là quy định mang tính bắt buộc áp dụng chung cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, không phải chính sách riêng của một ngân hàng nào. Vì vậy, việc gỡ ứng dụng ngân hàng này để chuyển sang sử dụng ứng dụng của ngân hàng khác không giúp tránh được yêu cầu kỹ thuật nói trên, bởi tất cả các ứng dụng Mobile Banking đều phải tuân thủ cùng một chuẩn an toàn bảo mật theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, khách hàng cần chủ động kiểm tra tình trạng thiết bị, tắt các chế độ can thiệp hệ thống (như root, jailbreak, ADB, giả lập), đồng thời cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất theo khuyến nghị của nhà cung cấp.



