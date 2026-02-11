Ngân hàng vừa phát cảnh báo: Không thực hiện giao dịch chuyển tiền trong trường hợp này

Mới đây, KienlongBank đã phát đi thông báo khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, đặc biệt với ba hình thức lừa đảo phổ biến trong dịp cuối năm.

Theo nhà băng nay, cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, mua sắm, đặt vé du lịch và tìm kiếm việc làm tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý chủ quan, gấp gáp của người dân để gia tăng hoạt động giả mạo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Chiêu trò đầu tiên là giả mạo bán vé máy bay, khách sạn giá rẻ. Các đối tượng lập fanpage hoặc website có giao diện gần giống thương hiệu uy tín, đưa ra mức giá thấp bất thường để thu hút khách hàng. Sau khi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, chúng có thể cắt liên lạc hoặc cung cấp mã đặt chỗ không có giá trị.

Hình thức thứ hai là giả danh tặng quà Tết, thưởng cuối năm hoặc hoàn tiền tri ân khách hàng. Đối tượng thường gửi đường link lạ qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội, yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, cung cấp mật khẩu, mã OTP. Khi có được thông tin bảo mật, chúng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.

Chiêu trò thứ ba là tuyển cộng tác viên online với lời mời "việc nhẹ lương cao". Ban đầu, các đối tượng trả thưởng nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu nạp số tiền lớn hơn để thực hiện các "nhiệm vụ nâng cao" và cuối cùng bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Theo khuyến nghị của ngân hàng, để bảo vệ tài sản, khách hàng cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không": không tin vào ưu đãi quá rẻ hoặc công việc quá dễ dàng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận và mục đích giao dịch.

Đại diện ngân hàng cũng lưu ý, các tổ chức tín dụng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã OTP hay thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hoặc đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng nên chủ động khóa dịch vụ ngân hàng điện tử (nếu có thể), đồng thời liên hệ ngay tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, việc nâng cao cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cơ bản được xem là "lá chắn" quan trọng giúp người dân hạn chế rủi ro, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.