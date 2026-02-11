Nhận tiền thưởng Tết: chi bao nhiêu, giữ bao nhiêu để tiền không "ngủ đông" sau Tết?

Tiền thưởng Tết: khoản tiền dễ chi nhất trong năm



Khác với thu nhập hàng tháng, tiền thưởng Tết thường gắn với tâm lý "tự thưởng": mua sắm, biếu tặng, du lịch, nâng cấp trải nghiệm cho gia đình. Điều này không sai, nhưng thực tế cho thấy tiền thưởng thường được chi nhanh hơn dự tính, và sau Tết, nhiều người mới bắt đầu nuối tiếc: "Lẽ ra mình nên giữ lại một phần để đầu tư"

Thực tế cho thấy, khi nhận tiền thưởng, người tiêu dùng thường có hai nhu cầu diễn ra đồng thời:

-Chi tiêu tăng mạnh cho mua sắm, quà biếu, du lịch, ăn uống

-Giữ lại một phần tiền cho các kế hoạch sau Tết, hoặc để sinh lời trong thời gian ngắn

Vấn đề nằm ở chỗ: nếu toàn bộ tiền thưởng được giữ trong tài khoản thanh toán để thuận tiện chi tiêu, phần tiền chưa dùng đến sẽ không tạo ra giá trị gia tăng. Ngược lại, nếu khóa toàn bộ dòng tiền vào các khoản tiết kiệm dài hạn, người dùng sẽ mất đi sự linh hoạt cần thiết trong dịp cao điểm như Tết.

Vậy làm thế nào để phân bổ dòng tiền linh hoạt: vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ, vừa tối ưu phần tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn?

Chứng chỉ tiền gửi: giải pháp giữ tiền sinh lời nhưng vẫn có kế hoạch

Trong bối cảnh đó, ACB cho biết nhiều khách hàng lựa chọn chứng chỉ tiền gửi với lợi suất sinh lời mỗi ngày lên đến 6,7%/năm như một cách "neo" dòng tiền thưởng sau khi đã tách phần chi tiêu Tết.

Khác với tài khoản thanh toán, chứng chỉ tiền gửi giúp:

-Tạo kỷ luật tài chính cho phần tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay

-Hưởng mức sinh lời cao hơn so với gửi không kỳ hạn

-Phù hợp với những khoản tiền có kế hoạch rõ ràng cho sau Tết

Điểm "hời" nhất của Chứng chỉ tiền gửi ACB nằm ở tính linh hoạt, khách hàng có thể bán trước hạn và vẫn được tính lãi theo thời gian nắm giữ thực tế. Toàn bộ quá trình mua, quản lý và rút tiền đều được thực hiện 100% trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, giúp chủ động kiểm soát dòng tiền mà không mất thời gian làm thủ tục.

Anh Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng tiếp thị bán hàng tại TP.HCM, chia sẻ: "Sau khi nhận thưởng Tết thì tôi thường có một hai trăm triệu tạm chưa cần dùng. Thay vì trước đây gửi tiết kiệm online, thì việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của ACB vừa linh hoạt và vẫn có lợi suất cao. Cách này giúp tôi chủ động trong các kế hoạch của gia đình."

Theo ACB, việc tách riêng một phần tiền thưởng để đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi giúp khách hàng vừa an tâm về an toàn vốn, vừa tránh tâm lý "rút ra chi tiêu thêm" trong giai đoạn mua sắm cao điểm.

Thẻ ACB Visa Signature: tối ưu mua sắm mà không làm gián đoạn kế hoạch tiết kiệm

Song song với việc giữ tiền sinh lời, nhu cầu chi tiêu dịp Tết vẫn cần được đảm bảo sự linh hoạt. Thay vì sử dụng trực tiếp tiền mặt từ khoản tiền thưởng, nhiều người lựa chọn thẻ tín dụng để quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Theo ACB, việc chi tiêu qua thẻ giúp:

-Tách bạch rõ ràng giữa tiền đầu tư – tiết kiệm và tiền chi tiêu

-Kiểm soát ngân sách mua sắm Tết tốt hơn

-Tận dụng các ưu đãi, hoàn tiền, tích điểm trong mùa cao điểm tiêu dùng

Mùa mua sắm cuối năm, chủ thẻ các dòng thẻ tín dụng tại ACB được giảm từ 5% tại hệ thống Tam Sơn cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như: Tory Burch, BOSS, HUGO, Marc Jacobs, Longchamp, phù hợp với xu hướng chọn lọc những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài.

Với nhu cầu công nghệ, khách hàng mua sắm từ 5 triệu đồng tại CellphoneS được giảm 3% (tối đa 1 triệu đồng) và trả góp 0% lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng. Không chỉ với mua sắm, các khoản chi cho trải nghiệm cũng được tối ưu như giảm giá tại hơn 60 sân golf, giảm 500.000 đồng khi mua vé máy bay và hoàn 100% phí sử dụng mạng Internet trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Trong đời sống thường nhật, những ưu đãi quen thuộc như miễn phí tăng cỡ đồ uống tại Starbucks, giảm giá di chuyển ra sân bay với Grab hay tặng combo (gói) khi mua vé xem phim tại CGV bằng thẻ ACB Visa góp phần giúp từng khoản chi nhỏ cũng trở nên "đáng tiền" hơn. Bên cạnh đó, nếu chi tiêu tại AEON Mall bằng thẻ ACB JCB, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 30%.

Cách tiếp cận này cho phép khách hàng vừa "tiêu dùng có kế hoạch", vừa không phải rút tiền từ các khoản đang sinh lời, qua đó duy trì hiệu quả sử dụng tiền thưởng trong suốt dịp Tết.

Ngoài các ưu đãi chi tiêu dịp Tết, khách hàng còn có cơ hội nhận vàng và hàng chục nghìn voucher giá trị thông qua chương trình "Mã Đáo Phát Tài". Đăng ký ngay thẻ tín dụng hoặc chứng chỉ tiền gửi ACB để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào mùa Tết này. Khách hàng có thể tham khảo thông tin ưu đãi chi tiết tại đây.









