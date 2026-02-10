Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2.641 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

BIDV cũng mới công bố thông tin bất thường liên quan đến các nghị quyết của hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Theo phương án chào bán đã được điều chỉnh, BIDV dự kiến chào bán 263,3 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 23% so với thị giá kết phiên 9/2 là 50.600 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này là hơn 10.243 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia cho thấy sự hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư quen thuộc trên thị trường.

Xét theo khối lượng đặt mua, các nhà đầu tư tham gia với quy mô lớn trong đợt phát hành riêng lẻ của BIDV gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với khoảng 90 triệu cổ phiếu; nhóm quỹ liên quan Dragon Capital như Hanoi Investments Holdings Limited (27 triệu cổ phiếu), Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited (gần 20 triệu cổ phiếu), cùng Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC (hơn 12 triệu cổ phiếu).

Bên cạnh đó, Darasol Investments Limited và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI cùng đăng ký mua khoảng 13 triệu cổ phiếu mỗi tổ chức, trong khi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự kiến mua gần 15 triệu cổ phiếu và Prudential Việt Nam khoảng 8 triệu cổ phiếu.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ hơn 10.243 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được BIDV dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng trong năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, ﻿BIDV khép lại năm 2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 37.863 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với mức 32.076 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này đến từ thu nhập lãi thuần tăng trưởng tích cực cùng với thu ngoài lãi cải thiện, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức hợp lý.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt 3,33 triệu tỷ đồng, tăng hơn 20% so với mức 2,76 triệu tỷ đồng cuối năm 2024. Với quy mô trên, BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tài sản mở rộng chủ yếu nhờ tín dụng tăng mạnh, khi cho vay khách hàng đạt hơn 2,34 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cuối năm trước.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 2,23 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng so với năm 2024, tiếp tục đóng vai trò nguồn vốn chủ lực cho hoạt động cho vay. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 173.600 tỷ đồng, tăng so với cuối năm trước, góp phần củng cố năng lực tài chính và dư địa tăng trưởng của BIDV trong giai đoạn tiếp theo.