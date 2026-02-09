Sacombank khai trương Chi nhánh Minh Khai tăng kết nối tài chính tại trung tâm TP.HCM

Chi nhánh Minh Khai chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng đồng hành và góp phần tăng cường kết nối tài chính tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Chi nhánh Minh Khai được SACOMBANK đưa vào hoạt động trên cơ sở di dời địa điểm và thay đổi tên gọi từ Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (địa chỉ cũ: số 29-31 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM). Đây là bước điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới của Ngân hàng, đồng thời nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, mở rộng không gian giao dịch và chất lượng phục vụ khách hàng tại khu vực trung tâm.

Trụ sở mới của Chi nhánh được SACOMBANK đầu tư khang trang với quy mô gồm 02 tầng (tầng 1 và 2), tổng diện tích sàn hơn 1.000 m², đáp ứng các tiêu chuẩn về không gian giao dịch hiện đại, tiện nghi và thân thiện. Tọa lạc tại vị trí đắc địa của phường Sài Gòn, khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức thương mại – dịch vụ, cùng nhiều địa danh lịch sử, văn hóa và điểm đến du lịch, Chi nhánh Minh Khai sở hữu lợi thế thuận lợi trong việc kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp, mở rộng tệp khách hàng FDI và khách hàng quốc tế. Qua đó, Chi nhánh có điều kiện phát triển hiệu quả các dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, thanh toán xuyên biên giới, tài trợ thương mại…

Màn múa lân rộn ràng trong ngày khai trương Chi nhánh Minh Khai, mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, may mắn và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Vũ – Giám đốc Chi nhánh Minh Khai chia sẻ:

"Tiền thân của Chi nhánh Minh Khai là Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi đã hoạt động tại địa phương gần 20 năm với hệ khách hàng lên tới 50.000 và tổng quy mô huy động, cho vay đạt trên 12.300 tỷ đồng. Sự kiện ngày hôm nay là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị, đồng thời thể hiện sự chủ động của SACOMBANK trong việc tăng cường hiện diện tại trung tâm TP.HCM – nơi đang được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn tới. Với điều kiện hoạt động mới, Chi nhánh cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển năng động, bền vững của TP.HCM".

Ông Nguyễn Đình Vũ – Giám đốc Chi nhánh Minh Khai phát biểu tại Lễ khai trương, khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Trải qua hơn 34 năm hình thành và phát triển, SACOMBANK kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững; không ngừng mở rộng quy mô song song với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của SACOMBANK đạt gần 918 ngàn tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837 ngàn tỷ đồng, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626 ngàn tỷ đồng, tăng 16%, khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng top đầu hệ thống.