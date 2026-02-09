Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
Hiện, mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.
Bước sang tháng 2/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định. Theo biểu lãi suất mới nhất, mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank vẫn thuộc về các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, đạt 5,3%/năm, áp dụng cho cả hai hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiền online.
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy
Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ở mức 0,10%/năm. Các khoản tiền gửi ngắn hạn 7 ngày và 14 ngày được hưởng mức lãi suất 0,20%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng, lãi suất tiết kiệm tại quầy đang được niêm yết ở mức 2,10%/năm. Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 2,40%/năm. Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 3,50%/năm.
Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy tăng lên mức 5,20%/năm. Các khoản tiền gửi dài hạn từ 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng đến 60 tháng hiện đang được Vietcombank niêm yết mức lãi suất cao nhất là 5,30%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Vietcombank tháng 2/2026
|Kỳ hạn
|Lãi suất
|Không kỳ hạn
|0,10%
|7 ngày
|0,20%
|14 ngày
|0,20%
|1 tháng
|2,10%
|2 tháng
|2,10%
|3 tháng
|2,40%
|6 tháng
|3,50%
|9 tháng
|3,50%
|12 tháng
|5,20%
|24 tháng
|5,30%
|36 tháng
|5,30%
|48 tháng
|5,30%
|60 tháng
|5,30%
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online
Đối với kênh gửi tiền online, Vietcombank áp dụng mức lãi suất tương đương so với gửi tại quầy. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 14 ngày được hưởng lãi suất 0,20%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi online là 2,10%/năm; kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,40%/năm. Với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 3,50%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 5,20%/năm cho hình thức gửi online. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tiếp tục được hưởng mức lãi suất cao nhất là 5,30%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi online Vietcombank tháng 2/2026
|Kỳ hạn
|Lãi suất
|14 ngày
|0,20%
|1 tháng
|2,10%
|3 tháng
|2,40%
|6 tháng
|3,50%
|9 tháng
|3,50%
|12 tháng
|5,20%
|24 tháng
|5,30%
