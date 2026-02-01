Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 2/2026: Đồng loạt giảm ở tất cả kỳ hạn

Lãi suất huy động online Sacombank

Sau đợt điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động tới 0,7%/năm trong tháng trước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bất ngờ đảo chiều khi đồng loạt giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn, trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng Hai thay đổi biểu lãi suất theo hướng thận trọng hơn.

Đáng chú ý, Sacombank lần đầu tiên áp dụng cơ chế lãi suất tiền gửi theo hình thức tiết kiệm bậc thang đối với kênh trực tuyến. Theo đó, lãi suất được phân chia theo 3 mức tiền gửi gồm: dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng; và từ 2 tỷ đồng trở lên. Với cách áp dụng mới này, để được hưởng mặt bằng lãi suất cao như trước, khách hàng buộc phải duy trì số dư từ 2 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dưới 500 triệu đồng, Sacombank niêm yết lãi suất 4,4%/năm cho kỳ hạn 1 – 2 tháng, giảm 0,35%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng ở mức 4,6%/năm, giảm 0,15%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn từ 6 – 36 tháng đồng loạt giảm 0,4%/năm, xuống còn 5,6%/năm.

Với nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được áp dụng ở mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 – 2 tháng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 4 – 5 tháng và 5,8%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 – 36 tháng.

Ngay cả nhóm tiền gửi trực tuyến từ 2 tỷ đồng trở lên cũng ghi nhận điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn ngắn. Nếu trước đây Sacombank áp dụng mức trần 4,75%/năm cho toàn bộ các khoản tiền gửi từ 1 – 5 tháng, thì nay lãi suất kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm xuống còn 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 4 – 5 tháng vẫn giữ nguyên mức cao nhất 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài từ 6 – 36 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 2 tỷ đồng trở lên vẫn được duy trì ở mức 6%/năm – mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành, song chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có số dư lớn.

Biểu lãi suất huy động online Sacombank tháng 2

Nguồn: Sacombank

Lãi suất huy động tại quầy Sacombank

Không chỉ điều chỉnh lãi suất trên kênh trực tuyến, Sacombank cũng thay đổi biểu lãi suất huy động tại quầy. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm mạnh 0,4%/năm xuống còn 4,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng giảm 0,35%/năm xuống 4,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,25%/năm còn 4,5%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 13 tháng cũng giảm nhẹ 0,1%/năm, xuống mức 5,3%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 15 – 18 tháng được Sacombank điều chỉnh tăng 0,2%/năm, lên 5,4%/năm. Riêng các kỳ hạn dài từ 24 – 36 tháng được giữ nguyên mức lãi suất 5,4%/năm so với trước đó.

Biểu lãi suất huy động tại quầy Sacombank tháng 2