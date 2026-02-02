Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng giảm thủng đáy, nhà vàng thông báo ngừng bán vì quá tải!

02-02-2026 - 21:13 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng hôm nay tại SJC và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm sốc hàng triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước phiên hôm nay (02/02/2026) chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội. Cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, SJC đều điều chỉnh giảm mạnh.

Tính đến cuối ngày, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.761,94 USD/ounce. Sự sụt giảm của thị trường quốc tế cùng áp lực chốt lời trong nước đã đẩy giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua.

Công ty SJC niêm yết mức giá giảm sâu ở tất cả các mặt hàng. Cụ thể:

Vàng miếng SJC (loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg): Niêm yết mức mua vào là 163,000 triệu đồng/lượng và bán ra là 166,000 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC (loại lẻ từ 0.5 chỉ đến 5 chỉ): Mức giá bán ra dao động nhẹ từ 166,020 đến 166,030 triệu đồng/lượng; giá mua vào giữ nguyên ở mức 163,000 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1-5 chỉ): Mua vào 162,500 triệu đồng/lượng – Bán ra 165,500 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 160,500 triệu đồng/lượng – Bán ra 164,000 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99%: Mua vào 155,876 triệu đồng/lượng – Bán ra 162,376 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 16:17, giá vàng cũng ghi nhận sự sụt giảm tương ứng nhưng vẫn duy trì mức thu mua cao hơn đôi chút so với SJC:

Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long & Nhẫn tròn trơn: Mua vào 164,500 triệu đồng/lượng – Bán ra 167,500 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (hệ thống BTMC): Mua vào 163,000 triệu đồng/lượng – Bán ra 166,000 triệu đồng/lượng.

Quà mừng bản vị vàng: Đồng giá với vàng nhẫn ở mức 164,500 triệu đồng/lượng (mua) và 167,500 triệu đồng/lượng (bán).

Sau chuỗi ngày neo ở mức cao kỷ lục, giá vàng trong nước bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Chỉ trong vòng 24 giờ, mỗi lượng vàng miếng đã giảm khoảng 6,5 triệu đồng ở chiều bán ra. Nếu so với mức đỉnh lịch sử 190 triệu đồng/lượng của tháng trước, giá vàng miếng đã giảm tới hơn 24 triệu đồng/lượng.

Loại hình vàng nhẫn 99,99% cũng không nằm ngoài xu hướng. So với phiên giao dịch sáng qua, vàng nhẫn đã giảm khoảng 5,5 - 6 triệu đồng/lượng . Biên độ chênh lệch giữa mua và bán hiện đang duy trì ở mức cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng). Sự sụt giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu do chịu ảnh hưởng từ tỷ giá ngoại tệ và đà giảm của vàng thế giới. Với mức giảm kỷ lục như hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng.

Trong những ngày này, tình trạng quá tải cũng khiến các doanh nghiệp kinh doanh vàng phải thay đổi lịch làm việc. Trước đó, sáng 31/1, Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông (Hà Nội) cũng phải thông báo ngừng bán ra cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn do quá tải. Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội), thương hiệu này đã ngưng nhận khách và thông báo hết cả vàng nhẫn lẫn bạc miếng từ 9h30 sáng ngày 31/1– tức chỉ sau khoảng một tiếng mở cửa.


Theo H.Linh

Thanh niên Việt

