Vì sao giá vàng có đợt giảm mạnh nhất lịch sử?

Trưa 2-2, giá vàng thế giới vẫn chưa ngừng đà lao dốc khi giảm tiếp về 4.677 USD/ounce, mất tới 214 USD/ounce chỉ trong một phiên. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 700 USD/ounce chỉ trong 2 ngày cuối tuần.

Đây có thể giảm là cú giảm mạnh nhất của giá vàng thế giới trong vài chục năm trở lại đây. Cú sập từ đỉnh 4.600 USD/ounce xuống mốc hiện tại – giảm 19%, tác động lớn tới giá vàng trong nước.

Giá vàng miếng SJC tới trưa nay đang được giao dịch ở mức 165,6 triệu đồng/lượng mua vào, 168,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn 24K cũng lùi sâu về 165,1 – 168,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều mất trên 22 triệu đồng chỉ sau vài ngày.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng Ngành Kinh tế số Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), xung quanh cú sập lịch sử của giá vàng.

+ Phóng viên: Giá vàng thế giới đang chứng kiến cú đảo chiều giảm sốc, đâu là những yếu tố chính khiến thị trường vàng rơi tự do sau chuỗi tăng nóng?

- TS Nguyễn Duy Quang: Sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đã trở thành chất xúc tác gây ra đợt bán tháo vàng quy mô lớn. Khi xuất hiện thông tin về ứng viên Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mang quan điểm "diều hâu" – chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường loại bỏ kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm; đồng USD tăng giá mạnh khiến vàng thế giới giảm từ đỉnh hơn 5.600 USD/ounce xuống còn 4.677 USD/ounce chỉ trong vài phiên. Giá vàng SJC trong nước cùng lúc rơi hơn 22 triệu đồng/lượng.

Các yếu tố kỹ thuật cũng khuếch đại đà giảm với tốc độ và quy mô hiếm có. Sau thời gian tăng nóng, chỉ số RSI của vàng vượt mốc 90, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, báo hiệu trạng thái mua quá mức. Khi giá thủng các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, hàng loạt lệnh bán tự động bị kích hoạt, khiến giá vàng thế giới giảm tới 12% chỉ trong ngày 30-1, mức giảm mạnh nhất 40 năm qua, còn giá bạc lao dốc tới 36%.

Đồng thời, quy luật cung cầu và cấu trúc thị trường tài chính toàn cầu đã đẩy nhanh hiệu ứng domino - lan rộng bán tháo. Sự đồng thuận cao vào vị thế mua trước đó khiến thị trường dễ tổn thương khi dòng vốn đảo chiều. Trong bối cảnh thanh khoản mỏng, chỉ một thông tin bất lợi cũng đủ gây sốc trên diện rộng, dẫn đến biên độ dao động giá vàng tuần qua lên tới 900 USD/ounce, mức chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

+ Vậy đợt giảm sâu này chỉ mang tính điều chỉnh ngắn hạn hay cho thấy thị trường vàng đã đạt đỉnh, có thể bước vào xu hướng giảm?

Về bản chất, đợt giảm này là phản ứng điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng nóng bất thường với mức tăng hơn 12% trong tháng 1-2026 và đỉnh 5.600 USD/ounce. Áp lực chốt lời lớn khi thị trường tiến vào vùng quá mua đã kích hoạt lực bán mạnh, song các yếu tố vĩ mô nền tảng như nợ công toàn cầu gần 100% GDP, lạm phát và bất ổn địa chính trị vẫn đang nâng đỡ giá vàng dài hạn.

Tuy nhiên, đợt giảm sốc cũng cho thấy thị trường đã xuất hiện sự đồng thuận cao ở vùng giá quá cao, khiến lực cầu mới suy yếu và mở ra nguy cơ bước vào pha điều chỉnh sâu hơn. Khảo sát Kitco ghi nhận 39% chuyên gia dự báo giá sẽ phục hồi lên 5.000 USD/ounce, 39% cho rằng còn giảm tiếp, cho thấy rủi ro xu hướng đi xuống trung hạn là hiện hữu nếu USD tiếp tục mạnh lên và dòng vốn rút khỏi vàng.

Giá vàng trong nước mất hơn 22 triệu đồng chỉ trong vài ngày qua. Ảnh: Lam Giang

Dù vậy, biến động cực mạnh với biên độ 700-900 USD/ounce trong tuần qua phản ánh khả năng thị trường sẽ còn biến động mạnh trước khi xác lập xu hướng mới. Nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với các nhịp hồi kỹ thuật xen kẽ với sóng giảm, bởi sự luân chuyển nhanh của dòng vốn đầu cơ trong hệ thống giao dịch số hóa có thể khuếch đại mọi biến động giá.

+ Trước biến động cực mạnh của giá vàng những ngày qua, những rủi ro lớn nào cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn thị trường rung lắc mạnh này?

Nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt tránh đầu tư theo phong trào hoặc bắt đáy khi chưa có tín hiệu xu hướng rõ ràng. Thực tế, chỉ trong một ngày, giá SJC có thể giảm tới 9-10 triệu đồng/lượng, gây thua lỗ lớn cho người mua ở vùng đỉnh. Nên cân nhắc chốt lời một phần nếu đã lãi, kiên nhẫn quan sát và không vội vàng quay lại thị trường khi biến động mạnh.

Rủi ro lớn nhất hiện nay là biến động giá ngoài tầm kiểm soát do tác động đa chiều từ chính sách, tâm lý, công nghệ và sự lan truyền thông tin tức thời. Chênh lệch giá mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cộng chi phí giao dịch, thuế có thể làm mất hiệu quả đầu tư nếu không tính toán kỹ chiến lược phân bổ vốn.

Nhà đầu tư cần chủ động cập nhật kiến thức, sử dụng các công cụ phân tích hiện đại và xác định rõ khẩu vị rủi ro cá nhân. Việc chọn kênh giao dịch chính thống, bám sát các chỉ báo kinh tế vĩ mô và quản trị rủi ro hiệu quả là chìa khóa để bảo toàn vốn và tối ưu lợi nhuận khi thị trường vàng biến động chưa từng có.



