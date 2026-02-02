Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD giảm sâu, NHNN bơm ròng hơn 46.000 tỷ trong tuần qua

Thị trường ngoại tệ: Trong tuần giao dịch từ 26/01 đến 30/01, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm liên tục qua tất cả các phiên. Chốt ngày 30/01, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.074 VND/USD, giảm mạnh 51 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.871 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.277 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giảm trong toàn bộ các phiên giao dịch của tuần. Kết thúc phiên 30/01, tỷ giá liên ngân hàng chốt ở mức 25.945 VND/USD, giảm mạnh 326 đồng so với cuối tuần trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm trong 4 phiên đầu tuần trước khi bật tăng trở lại; chốt tuần, tỷ giá giảm 200 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.450 VND/USD và 26.500 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Trong tuần từ 26/01 đến 30/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng mạnh qua hầu hết các phiên ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng 0,60 điểm %, lên 5,20%/năm vào cuối tuần.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,30 điểm %, giao dịch tại 5,50%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 0,75 điểm %, lên 6,40%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,50 điểm %, đạt 7,30%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt phiên 30/01, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 3,63%/năm (tăng 0,02 điểm %); kỳ hạn 1 tuần 3,67%/năm (giảm 0,01 điểm %); kỳ hạn 2 tuần 3,72%/năm (giảm 0,01 điểm %) và kỳ hạn 1 tháng 3,75%/năm (giảm 0,02 điểm %).

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên thị trường mở trong tuần từ 26/01 đến 30/01, ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 72.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong tuần, khối lượng đáo hạn đạt 25.660 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.340 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở - . Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 320.863 tỷ đồng.