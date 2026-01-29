Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD tiếp tục giảm sâu, lãi suất LNH chưa dừng tăng, NHNN bơm ròng VND phiên thứ tư liên tiếp

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 28/01, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.088 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.884 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.292 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.065 VND/USD, tiếp tục giảm mạnh 65 đồng so với phiên 27/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm sâu, với mức giảm 150 đồng ở chiều mua vào và 140 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mức 26.350 VND/USD và 26.390 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 28/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục tăng ở các kỳ hạn ngắn so với phiên trước đó, trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng 0,20 điểm %, lên 6,20%/năm.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,40 điểm %, giao dịch tại 6,70%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,08 điểm %, lên 6,78%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tiếp tục giữ ở mức 7,40%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm giảm 0,02 điểm %, xuống 3,61%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm %, còn 3,67%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,01 điểm %, lên 3,74%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,05 điểm %, đạt 3,81%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 28/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 6.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có khoảng 4.460 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 5.540 tỷ đồng ra thị trường, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 308.311 tỷ đồng.