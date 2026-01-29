Giá vàng cán mốc 200 triệu đồng/lượng là chuyện bình thường?

SJC đã vượt mốc 180 triệu đồng/lượng, kịch bản nào cho mốc 200 triệu?

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang trải qua những ngày biến động lịch sử. Sáng nay, ngày 28/1/2026, giá vàng tại Việt Nam đã chính thức thiết lập cột mốc mới khi vượt qua ngưỡng 180 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh này, nhận định của các chuyên gia về việc giá vàng có thể chạm ngưỡng 200 triệu đồng/lượng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Theo cập nhật mới nhất vào lúc 9h sáng ngày 28/1/2026 , giá vàng miếng SJC đã được niêm yết ở mức 178,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 180,6 triệu đồng/lượng (bán ra) . So với phiên giao dịch trước đó, mỗi lượng vàng đã tăng mạnh khoảng 3,3 - 4,2 triệu đồng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng chóng mặt, giao dịch quanh ngưỡng 180 triệu đồng/lượng. Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 5.200 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và những bất ổn vĩ mô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kịch bản giá vàng 200 triệu đồng/lượng: Khi nào trở thành hiện thực?

Tại talkshow "Giá vàng vượt đỉnh lịch sử”, VnFinace dẫn ý kiến của TS. Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, nhận định rằng trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên loại trừ bất kỳ kịch bản nào, kể cả những con số tưởng chừng "không tưởng".

Theo ông Hòe, con số 200 triệu đồng/lượng hoàn toàn có cơ sở nếu các yếu tố rủi ro toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng không gì là không thể. Nếu giá vàng thế giới giữ mốc 5.000 USD/ounce thì giá vàng trong nước lên đến 200 triệu đồng/lượng là chuyện bình thường. Chúng ta phải nghĩ đến kịch bản đó.”

Các yếu tố then chốt củng cố cho dự báo này bao gồm:

Căng thẳng địa chính trị: Xung đột Nga – Ukraine và tình hình Trung Đông kéo dài khiến vàng duy trì vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Chính sách lãi suất của Fed: Tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động Mỹ là “lá phiếu” ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sâu hơn. Khi lãi suất giảm, vàng – vốn là tài sản không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Rủi ro vĩ mô: Nếu bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn nhiều bất định, dòng vốn sẽ tiếp tục đổ dồn vào kim loại quý.

Tuy nhiên, TS. Phạm Xuân Hòe cũng lưu ý nếu bối cảnh vĩ mô thay đổi tích cực, như xung đột hạ nhiệt, dòng vốn có thể dịch chuyển sang chứng khoán và giá vàng sẽ mất đi sức hút hiện tại.

Cũng nhận định xu hướng giá vàng 2026 sẽ tăng, TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định giá vàng có thể neo ở mức 5.500 – 6.000 USD/once. Trong đó, chuyên gia dự báo xác suất 5.500 USD/once là khoảng 60%. Tại Việt Nam, vị chuyên gia nhận định giá vàng có thể biến động lên mức 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang trải qua những ngày biến động mạnh, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần theo dõi sát và thận trọng.

Giải pháp sàn giao dịch vàng: Chìa khóa minh bạch hóa thị trường

Để giải quyết tình trạng chênh lệch bất hợp lý giữa giá vàng trong nước và quốc tế, các chuyên gia cho rằng thay đổi về cơ chế quản lý là yếu tố quyết định.

TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia tài chính ngân hàng, khẳng định đã đến lúc thành lập sàn giao dịch vàng vật chất theo chuẩn quốc tế . Theo ông, minh bạch thông tin chính là chìa khóa để thị trường ổn định.

“Mỗi ngày chỉ cần công bố rõ giá vàng bán sỉ trên sàn là bao nhiêu, người dân sẽ tự hiểu giá bán lẻ hợp lý là bao nhiêu. Mục tiêu cuối cùng không phải siết cung mà là thị trường minh bạch, công bằng,” ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS. Phạm Xuân Hòe cho rằng "nút thắt" lớn nhất nằm ở quyền nhập khẩu vàng. Ông đề xuất Nhà nước nên cấp phép nhập khẩu tự động cho các đơn vị có vốn từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Khi nguồn cung được thông thương, chênh lệch giá vàng sẽ thu hẹp đáng kể, kịch bản tốt nhất là chỉ còn phí và thuế từ 3-5 triệu đồng.

Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã có những bước đi quyết liệt. Nghị định số 232/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP) đã chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát. Đặc biệt, vào ngày 10/11/2025 , NHNN đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập Sở/Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, hứa hẹn một tương lai thị trường vàng vận hành theo đúng quy luật cung cầu quốc tế.