Tối 27-1, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng nhanh

Tối 27-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 175,3 triệu đồng/lượng, bán ra 177,3 triệu đồng/lượng – tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tổng cộng 800.000 đồng, sau khi có chuỗi tăng rất mạnh trong những ngày qua.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại được Công ty SJC điều chỉnh tăng nhanh hơn giá vàng miếng, lên 174,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 176,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn trơn tăng tới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử, theo đà tăng nhanh của giá thế giới. Tối nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.085 USD/ounce, tăng thêm 35 USD/ounce so với buổi sáng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, những yếu tố căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ với các nước… đã thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn tới vàng và bạc. Đây là những kênh đầu tư được mệnh danh là "vịnh tránh bão" cho dòng tiền và tài sản. Việc tăng giá mạnh trong 2 năm qua đối với vàng và 1 năm đối với bạc cũng giúp cho các kênh đầu tư này tạo sức hút lớn và yếu tố tâm lý, khi chỉ cần một yếu tố tác động dù nhỏ cũng có cớ thúc đẩy giá đi lên.

"Các tổ chức quốc tế, ngân hàng trung ương liên tục mua vàng kéo theo dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Việc giá tăng có thể không ngạc nhiên với những yếu tố kể trên, nhưng việc tăng quá nhanh, mạnh trong thời gian ngắn làm bất ngờ nhiều người. Với những yếu tố trên, khả năng giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn là có, nhưng triển vọng trung dài hạn vẫn cao. Có điều, những cú sụt giảm ngắn hạn sẽ là rủi ro lớn với nhà đầu tư đổ hết vốn vào vàng hoặc vay mượn để mua vàng" – ông Phan Dũng Khánh khuyến cáo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161,7 triệu đồng/lượng.



