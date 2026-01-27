Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 27-1, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng nhanh

27-01-2026 - 21:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Tối 27-1, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng nhanh

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua vào vẫn cao.

Tối 27-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 175,3 triệu đồng/lượng, bán ra 177,3 triệu đồng/lượng – tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. 

Trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tổng cộng 800.000 đồng, sau khi có chuỗi tăng rất mạnh trong những ngày qua.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại được Công ty SJC điều chỉnh tăng nhanh hơn giá vàng miếng, lên 174,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 176,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn trơn tăng tới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC Tối 27 - 1 , 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử, theo đà tăng nhanh của giá thế giới. Tối nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.085 USD/ounce, tăng thêm 35 USD/ounce so với buổi sáng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích, những yếu tố căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ với các nước… đã thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn tới vàng và bạc. Đây là những kênh đầu tư được mệnh danh là "vịnh tránh bão" cho dòng tiền và tài sản. Việc tăng giá mạnh trong 2 năm qua đối với vàng và 1 năm đối với bạc cũng giúp cho các kênh đầu tư này tạo sức hút lớn và yếu tố tâm lý, khi chỉ cần một yếu tố tác động dù nhỏ cũng có cớ thúc đẩy giá đi lên.

"Các tổ chức quốc tế, ngân hàng trung ương liên tục mua vàng kéo theo dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Việc giá tăng có thể không ngạc nhiên với những yếu tố kể trên, nhưng việc tăng quá nhanh, mạnh trong thời gian ngắn làm bất ngờ nhiều người. Với những yếu tố trên, khả năng giá vàng điều chỉnh trong ngắn hạn là có, nhưng triển vọng trung dài hạn vẫn cao. Có điều, những cú sụt giảm ngắn hạn sẽ là rủi ro lớn với nhà đầu tư đổ hết vốn vào vàng hoặc vay mượn để mua vàng" – ông Phan Dũng Khánh khuyến cáo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC Tối 27 - 1 , 2026 - Ảnh 3.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 27/1: Giá vàng thế giới chạm mức kỷ lục 5.110 USD/ounce, vàng trong nước cũng đồng loạt tăng

Chiều 27/1: Giá vàng thế giới chạm mức kỷ lục 5.110 USD/ounce, vàng trong nước cũng đồng loạt tăng Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước cho phép một ngân hàng tăng vốn lên gấp rưỡi

Ngân hàng Nhà nước cho phép một ngân hàng tăng vốn lên gấp rưỡi Nổi bật

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô

Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô

21:36 , 27/01/2026
Tín đồ du lịch hàn quốc bắt trend “mua trả góp” ngay tại xứ sở Kim Chi

Tín đồ du lịch hàn quốc bắt trend “mua trả góp” ngay tại xứ sở Kim Chi

15:30 , 27/01/2026
TS Nguyễn Quốc Hùng: Một khách hàng thanh toán tại showroom ô tô, hệ thống AI của ngân hàng có thể lập tức phê duyệt khoản vay trả góp

TS Nguyễn Quốc Hùng: Một khách hàng thanh toán tại showroom ô tô, hệ thống AI của ngân hàng có thể lập tức phê duyệt khoản vay trả góp

14:28 , 27/01/2026
Sacombank lên tiếng về thông tin không thưởng Tết cho nhân viên

Sacombank lên tiếng về thông tin không thưởng Tết cho nhân viên

13:36 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên