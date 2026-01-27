Nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận tỉ đô

Tại công điện mới đây về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng (NH) Nhà nước chỉ đạo tổ chức tín dụng tập trung hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Những con số "biết nói"

Tính đến ngày 26-1, trong số những NH thương mại đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025, Vietcombank giữ vị trí "quán quân" về lợi nhuận với mức lãi trước thuế ước tăng hơn 7% so với năm trước. Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 của NH này đạt khoảng 45.000 tỉ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Là NH thương mại quốc doanh đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2025, BIDV có mức lãi trước thuế hơn 36.000 tỉ đồng, vượt xa so với con số hơn 31.000 tỉ đồng năm trước đó. Mức lợi nhuận trước thuế này vượt kế hoạch đề ra của ngân hàng.

VietinBank cũng công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực tới 37% so với năm 2024 và ước đạt trên 41.000 tỉ đồng. Một loạt NH thương mại khác đồng loạt ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 1 tỉ USD (hơn 26.300 tỉ đồng), thậm chí vượt 30.000 tỉ đồng như MB, Techcombank, VPBank...

Mặt bằng lãi suất được dự báo khó tăng mạnh trong bối cảnh các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Ảnh: LAM GIANG

Ở nhóm NH thương mại quy mô nhỏ hơn, kết quả kinh doanh cũng rất tích cực, có NH tăng trưởng lợi nhuận lên tới 3 con số. Chẳng hạn, NH An Bình (ABBank) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.522 tỉ đồng, gấp 4,7 lần so với năm trước đó và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm. KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 hơn 2.300 tỉ đồng, tăng trưởng 109% so với năm 2024. Một NH khác lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động là LPBank, với lợi nhuận trước thuế 14.269 tỉ đồng, tăng 17% so với năm trước.

Đáng chú ý, Techcombank đạt lợi nhuận quý IV/2025 tới 9.200 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và lập kỷ lục quý thứ ba liên tiếp. Tính cả năm 2025, NH này đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục 32.500 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm trước đó.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, cho biết kết quả kinh doanh tích cực của NH được thúc đẩy bởi sự tăng tốc của thu nhập lãi thuần, sự phục hồi mạnh mẽ của thu nhập từ phí, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả. Thành tích vượt trội trong năm đạt được trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, cho thấy sự vững vàng và khả năng mở rộng của mô hình kinh doanh cũng như sức mạnh nền tảng của nền kinh tế Việt Nam.

Nỗ lực giữ mặt bằng lãi vay

Theo nhiều chuyên gia, các NH thương mại có hoạt động kinh doanh tích cực với lợi nhuận cao sẽ góp phần tăng nguồn lực cho vay, thêm dư địa ổn định lãi suất để đồng hành với doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tại Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành NH trong năm 2026, Thống đốc NH Nhà nước yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Mục tiêu là kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Trước đó, Phó Thống đốc NH Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin tăng trưởng tín dụng năm 2025 của toàn hệ thống đạt 19,1% (khoảng 18,58 triệu tỉ đồng), cao hơn số liệu công bố trước đó là 17,87%.

Ông Phạm Thanh Hà cho hay quan điểm của NH Nhà nước là tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NH Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có thể hỗ trợ nền kinh tế.

Thực tế, mặt bằng lãi suất huy động đã nhích lên đáng kể thời gian qua, tạo sức ép không nhỏ lên lãi suất cho vay. Tổng giám đốc một NH thương mại quy mô lớn cho rằng lãi suất huy động nhích lên là diễn biến bình thường của nền kinh tế, khi lạm phát có xu hướng tăng và lãi suất VND đi lên để thu hẹp chênh lệch với lãi suất USD trên thị trường quốc tế, từ đó góp phần giảm sức ép lên tỉ giá. "Trong bối cảnh này, việc các NH duy trì hoạt động kinh doanh tích cực sẽ góp phần tăng khả năng cung ứng vốn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - tổng giám đốc NH này nói.

Theo ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, cùng với việc đẩy mạnh bơm vốn để hỗ trợ cho nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục theo hướng thận trọng, có chọn lọc, gắn với kiểm soát rủi ro và chất lượng tài sản. Một xu hướng rõ nét khác là sự dịch chuyển mô hình kinh doanh, khi các NH từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển các mảng dịch vụ, NH số, thanh toán, quản lý tài sản và các giải pháp tài chính dựa trên công nghệ. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn nâng cao khả năng phục vụ nền kinh tế một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank, đánh giá dư địa giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay trong năm 2026 là rất ít. Vì vậy, các NH sẽ phải chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay. Năm 2025, dư nợ tín dụng của NH tiến sát mốc 2 triệu tỉ đồng, tăng 14,7%, phản ánh hiệu quả tổ chức tín dụng và khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều biến động. "Năm 2026, Agribank sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu. Một ưu tiên khác là sắp xếp hệ thống, ứng dụng mạnh công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến việc tăng năng suất" - ông Vượng nói.

Lãi suất tiền gửi năm 2026 dự báo khoảng 7%/năm Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường tại VinaCapital, dẫn số liệu từ NH Nhà nước cho thấy năm 2025, tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động khoảng 4 điểm % (19% so với 15%), dẫn đến mức chênh lệch giữa dư nợ tín dụng và huy động vốn ước tính khoảng 40 tỉ USD. Điều này đã đẩy lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng khoảng 1 điểm % trong năm 2025. Vì thế, các cơ quan chức năng khuyến nghị kiểm soát tăng trưởng tín dụng chặt chẽ hơn trong năm 2026. Dự báo lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 0,5-1 điểm % trong năm 2026, lên mức khoảng 7%/năm.



