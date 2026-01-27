Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xác định xe máy bị chôn vùi là của 2 tên cướp

27-01-2026 - 13:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Công an xác định chiếc xe máy bị chôn vùi là của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai và mong người dân cung cấp thông tin thêm

Ngày 27-1, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định xe máy được tìm thấy bị vùi lấp tại khu vực Khu công nghiệp Diên Phú là phương tiện 2 đối tượng sử dụng để cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú) vào chiều 19-1.

Chiếc xe máy được phát hiện tại một hố dưới mương cạn (dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông) thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây Nam.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xác định xe máy bị chôn vùi là của 2 tên cướp- Ảnh 1.

Hai đối tượng trên đường tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng

Công an xác định cái hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2 mét, sâu 1,15 m, rộng 0,76 m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng dưới hố. Để che cái hố này, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m. Trên cùng, các đối tượng phủ một lớp đất để ngụy trang.

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Công an xác định khi cướp ngân hàng vào chiều 19-1, hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab, sử dụng xe máy thì  nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1 - 313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xác định xe máy bị chôn vùi là của 2 tên cướp- Ảnh 2.

Chiếc xe hai tên cướp sử dụng được tìm thấy tại hố chôn cách hiện trường khoảng 5km

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án: là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Xác định xe máy bị chôn vùi là của 2 tên cướp- Ảnh 3.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan nêu trên kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại 113; Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại: 0913.445.996 hoặc công an xã, phường gần nhất.

Cơ quan Công an bảo đảm thông tin của người dân sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

