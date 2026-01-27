Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-01-2026 - 09:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Cổ phiếu tăng sốc, vốn hóa chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam vượt xa các ngân hàng NCB, Nam A Bank, ABBank, KienlongBank, BVBank, VietABank, PGBank, Saigonbank

Vốn hóa thị trường của chuỗi cầm đồ F88 đã vượt 30.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều một số ngân hàng tên tuổi như NCB, Nam A Bank, ABBank, Vietbank, KienlongBank, BVBank, VietABank, PGBank, Saigonbank.

Cổ phiếu F88 tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày 27/1, giao dịch tại 278.700 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng mức tăng sau chuỗi phiên trần lên hơn 120%.

Với diễn biến này, giá trị vốn hóa của F88 tiếp tục được củng cố vững chắc trên mốc 1 tỷ USD (cụ thể là gần 30.700 tỷ đồng), đưa doanh nghiệp cầm đồ này gia nhập nhóm số ít công ty tư nhân Việt Nam đạt quy mô vốn hóa tỷ USD trên thị trường và vượt xa một số ngân hàng như NCB, Nam A Bank, ABBank, Vietbank, KienlongBank, BVBank, VietABank, PGBank, Saigonbank.

Đà tăng mạnh và liên tục của cổ phiếu F88 diễn ra trong bối cảnh lượng cung trên thị trường gần như cạn kiệt với khối lượng giao dịch các phiên vừa qua chỉ dao động trong khoảng 12.000 - 180.000 cổ phiếu/phiên.

Đà tăng “dài không ngừng” của F88 diễn ra sau khi công ty hoàn tất chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1.200%, đưa thị giá cổ phiếu thoát khỏi mặt bằng giá “tiền triệu” và trở nên dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư.

Việc cổ phiếu F88 liên tiếp tăng trần đã kéo theo giá trị tài sản trên sổ sách của các cổ đông lớn tăng mạnh, trong đó đáng chú ý là Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn. Theo ước tính, với tỷ lệ sở hữu 12,04%, giá trị cổ phần của ông Tuấn tại F88 đã vượt mốc 3.600 tỷ đồng, tăng thêm cả nghìn tỷ đồng chỉ sau vài phiên giao dịch nhờ diễn biến bứt phá của thị giá cổ phiếu.

F88 hiện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiêu dùng, nổi bật với mô hình cho vay cầm cố tài sản và mạng lưới điểm giao dịch phủ rộng trên cả nước. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện hiệu quả kinh doanh và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào tháng 10, dữ liệu do F88 công bố cho biết, đơn vị này đang duy trì vị thế số 1 trong mảng cho vay cầm đồ hiện đại với nền tảng khách hàng 1,3 triệu người, dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng 9/2025 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng trưởng 40% kể từ đầu năm.

