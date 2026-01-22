Xuất hiện giao dịch "khủng" tại cổ phiếu Vietcombank

Trong phiên giao dịch 22/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa nhẹ, với sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, trong khi các cổ phiếu ngân hàng trụ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, qua đó hạn chế đà hồi phục của thị trường chung. Kết phiên toàn ngành ghi nhận 14 mã tăng, 7 mã giảm và 6 mã đứng giá tham chiếu.

Trong đó, cổ phiếu VCB trở thành tâm điểm chú ý của nhóm ngân hàng khi chịu áp lực bán rất mạnh từ khối ngoại, qua đó tạo sức ép đáng kể lên diễn biến chung của toàn ngành. Cụ thể, VCB giảm 2,47% xuống 71.000 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh hơn 18,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.358 tỷ đồng - lớn nhất sàn HOSE.

Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ra tới 53,3 triệu cổ phiếu VCB và mua vào hơn 48,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị bán ròng gần 334 tỷ đồng. Tuy phần lớn giao dịch trên được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, song lực xả mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài khiến VCB trở thành mã kéo giảm chỉ số rõ rệt trong phiên, bất chấp dòng tiền trong nước vẫn duy trì giao dịch khá sôi động.

Liên quan đến cổ phiếu VCB, thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Cùng chiều với VCB, nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn cũng diễn biến kém tích cực trong phiên hôm nay. BID giảm 1,89% với thanh khoản hơn 18,0 triệu cp, trong khi CTG mất 0,75%. MBB lùi nhẹ 0,19%, SHB (-0,91%), ABB (-2,08%) và KLB (-1,23%).

Ở chiều ngược lại, sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. PGB dẫn đầu đà tăng với mức +3,25%, dù thanh khoản thấp. STB tăng 2,25%, khớp lệnh hơn 17,2 triệu cp, SSB (+1,72%) và BAB (+1,53%) cũng duy trì diễn biến tích cực.

Nhóm tăng quanh 1% gồm TPB (+1,16%), EIB (+0,90%), LPB (+0,81%), MSB (+0,80%) và BVB (+0,72%). TCB tăng nhẹ 0,56%, với thanh khoản gần 8,8 triệu cp.

Ngoài ra, HDB và VPB cùng tăng 0,52%, NAB (+0,34%) và VIB (+0,28%) duy trì sắc xanh nhẹ, trong khi ACB, NVB, OCB, SGB, VAB, VBB đứng giá tham chiếu.