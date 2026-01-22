Ngân hàng đầu tiên tiết lộ thời điểm ra mắt vàng thương hiệu riêng và sàn crypto

Chia sẻ tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý 4/2025 của Techcombank và Techcom Securities, ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Techcom Securities (TCBS) cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp phép về hoạt động Crypto. "Có thể chúng tôi sẽ nhận được giấy phép trong khoảng ba tháng nữa, cũng có thể sớm hơn tùy cơ quan quản lý. Về mức độ sẵn sàng, chúng tôi đã chuẩn bị xong: đã thiết lập nền tảng, hệ thống, toàn bộ quy trình… Vì vậy, hy vọng khi có giấy phép, chúng tôi có thể mở hoạt động ngay ngày hôm sau", ông nói.

Đối với mảng kinh doanh vàng, ông Minh cho biết hiện pháp luật đã cho phép ngân hàng làm vàng vật chất. Vì vậy, TCBS và Techcombank đã phối hợp rất chặt chẽ trong mảng này và cũng đang chờ giấy phép. "Khi có giấy phép, chúng tôi có thể ra mắt sản phẩm vàng vật chất của TCB, dự kiến ban đầu có thể là tháng tới".

Sau đó, Techcombank sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý về các sản phẩm vàng số và phái sinh nói chung. Ông Minh nói thêm: "Đây là những thứ hiện vẫn chưa có khung pháp lý để triển khai, nhưng tôi nghĩ có thể khá sớm, có lẽ trong năm 2026, Việt Nam sẽ có khung này, và khi đó chúng tôi cũng sẽ tham gia".

Đối với câu hỏi, liệu các mảng này có thể tạo ra lợi nhuận lớn hoặc trở thành đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh không?, ông Minh chia sẻ quan điểm :"Tôi không nghĩ vậy". Theo Chủ tịch TCBS, một đến hai năm tới, mức đóng góp vào hoạt động kinh doanh chính sẽ rất nhỏ. Động lực vẫn là các mảng cốt lõi.

Nhưng đây là "tương lai", là các nhóm tài sản mới. Kỳ vọng là TCBS, Techcombank là có thể cung cấp một danh mục đầy đủ hơn về phân bổ tài sản/wealth cho khách hàng, để thu hút thêm nhiều khách hàng theo mô hình one-stop shop tại Việt Nam.



