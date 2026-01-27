Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Sẽ thưởng xứng đáng cho người báo tin

Ngày 27-1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá xảy ra trước đó.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 16 giờ ngày 19-1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú) đã xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng giả danh tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp trực tiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỉ đồng tiền mặt rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng được camera ghi lại

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án.

Hiện nay, công tác điều tra, truy bắt đang tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ.



Trước tình hình đó, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường công tác tự phòng, tự quản; chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.



Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi nhân dân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng Công an.

Việc cung cấp thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 113 hoặc số điện thoại di động 0966791268 gặp Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục (áo, quần, dày, ba lô, mũ bảo hiểm...), thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu phương tiện hoặc tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện, cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Tổ chức, cá nhân nào biết thông tin mà che giấu, không tố giác sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.