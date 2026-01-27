TS. Lê Xuân Nghĩa: Siết quản lý thuế khiến nhiều hộ kinh doanh rút tiền tiết kiệm, buộc ngân hàng phải tăng lãi suất

TS. Lê Xuân Nghĩa

Tại hội thảo "Nhận định thị trường bất động sản 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?" diễn ra mới đây, chuyên gia kinh tế TS. Lê Xuân Nghĩa, cho rằng mức tăng trưởng tín dụng 19% của năm trước cần được nhìn nhận lại một cách thận trọng khi xét tới 1,2 triệu tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước gửi ngược trở lại hệ thống ngân hàng, do vốn phát hành trái phiếu không được giải ngân hết.

"So với tổng dư nợ tín dụng khoảng 16 triệu tỷ đồng, 1,2 triệu tỷ quay trở lại ngân hàng là con số rất lớn. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng thực chất chỉ khoảng 16%", TS. Nghĩa đánh giá.

Từ nhận định này, ông Nghĩa cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2026 không hề thấp, thậm chí là hợp lý và thực chất hơn. Nếu một phần dòng tiền đang "nằm yên" trong hệ thống ngân hàng được đưa trở lại nền kinh tế, mức tăng 15% vẫn có thể tạo hiệu ứng tích cực cho tăng trưởng.

Lý giải nguyên nhân lãi suất huy động tăng rục trong thời gian gần đây, TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết đây không phải do thiếu tiền, mà xuất phát từ hiện tượng rút tiền hàng loạt của khu vực kinh tế hộ gia đình.

Việc siết quản lý tài khoản để tính thuế khiến nhiều hộ kinh doanh vốn gửi tiết kiệm với quy mô lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, đã đồng loạt rút tiền trong thời gian ngắn. Điều này khiến một số ngân hàng thương mại nhỏ rơi vào áp lực thanh khoản, buộc phải tăng lãi suất huy động.

"Chúng tôi đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước và kỳ vọng tình trạng này chỉ kéo dài vài tháng, không phải xu hướng dài hạn", ông Nghĩa nói.