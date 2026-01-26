Cập nhật thị trường tiền tệ: Tỷ giá USD tự do tăng mạnh, NHNN hút ròng hơn 40.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thị trường ngoại tệ: Trong tuần giao dịch từ 19/01 đến 23/01, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 23/01, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.125 VND/USD, giảm 6 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.919 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.331 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND trong tuần biến động tăng – giảm nhẹ đan xen. Kết thúc phiên 23/01, tỷ giá liên ngân hàng chốt ở mức 26.271 VND/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với cuối tuần trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh trở lại; chốt tuần, tỷ giá tăng 400 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.650 VND/USD và 26.700 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Trong tuần từ 19/01 đến 23/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng mạnh qua hầu hết các phiên ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Đáng chú ý, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch – tăng 0,80 điểm %, lên 4,80%/năm vào cuối tuần.

Cùng chiều, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,60 điểm %, giao dịch tại 5,20%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,15 điểm %, lên 5,65%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,25 điểm %, đạt 6,80%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt phiên 23/01, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 3,61%/năm (giảm 0,04 điểm %); kỳ hạn 1 tuần 3,68%/năm (giảm 0,02 điểm %); kỳ hạn 2 tuần 3,73%/năm (giảm 0,01 điểm %) và kỳ hạn 1 tháng 3,77%/năm (giảm 0,07 điểm %).

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên thị trường mở trong tuần từ 19/01 đến 23/01, ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 19.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 17.591 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn lên tới 58.116 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Như vậy, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 40.526 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh thị trường mở. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 274.523 tỷ đồng.