Điểm danh ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhất quý 4/2025: Techcombank, VPBank, MB đều góp mặt, 3 nhà băng lãi gấp đôi gấp ba cùng kỳ 2024

PGBank báo lãi quý 4/2025 cao gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước

Nổi bật nhất trong quý 4/2025 là PGBank (PGB) khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 271 tỷ đồng, tăng tới 252% so với mức 77 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù quy mô lợi nhuận còn khiêm tốn so với nhóm ngân hàng lớn, mức tăng gấp hơn 3,5 lần cho thấy sự cải thiện rất mạnh về hiệu quả hoạt động trong quý cuối năm.

Trong quý IV, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của PGBank đạt 840 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 7,5%, từ 330 tỷ đồng lên 355 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 120% so với cùng kỳ trong quý này, thu về 485 tỷ đồng.

Với kết quả trên, dù PGBank tăng gần gấp rưỡi chi phí dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế trong quý 4 của ngân hàng này vẫn cao gấp nhiều lần cùng kỳ 2024.

Lợi nhuận Kienlongbank tăng 124%

Tiếp theo là KienlongBank (KLB) với lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 786 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất toàn ngành trong quý này, phản ánh sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn nền lợi nhuận thấp.

Động lực quan trọng nhất đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 1.057 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với quý 4/2024. Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi ghi nhận sự bứt phá rõ nét. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý đạt 425 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ngân hàng còn phát sinh lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh và lãi thuần từ hoạt động khác, góp phần gia tăng tổng thu nhập hoạt động.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng mạnh lên 735 tỷ đồng, phản ánh việc ngân hàng mở rộng quy mô và đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ tổng thu nhập tăng nhanh hơn, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng vẫn đạt 943 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Yếu tố then chốt giúp lợi nhuận trước thuế tăng vọt là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, chỉ còn 156 tỷ đồng, thấp hơn hơn một nửa so với quý 4/2024.

Nguồn: BCTC quý 4 Kienlongbank

ABBank báo lãi gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước

Ở nhóm tăng trưởng trên 100% còn có ABBank. Ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 1.203 tỷ đồng, tăng 117% so với mức 555 tỷ đồng của quý 4/2024. Kết quả trên giúp lợi nhuận cả năm 2025 của ABBank đạt 3.522 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với kết quả hợp nhất năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, huy động khách hàng ABBank đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024.

Lợi nhuận Techcombank cao gần gấp đôi quý 4/2024

Trong quý 4/2025, Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng có hiệu quả sinh lời cao nhất hệ thống. Ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế đạt 9.153 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước (4.696 tỷ đồng), tương ứng mức tăng khoảng 95%.

Động lực lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 10.788 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi tăng mạnh nhờ quy mô tín dụng mở rộng và khả năng duy trì lợi suất tài sản sinh lãi ở mức cao, trong khi chi phí lãi dù tăng nhưng vẫn được kiểm soát, giúp biên lãi ròng tiếp tục ở mức tích cực so với mặt bằng chung ngành.

Nguồn: BCTC quý 4 Kienlongbank Techcombank

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng lợi nhuận. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.571 tỷ đồng, tăng gần 76% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mảng kinh doanh ngoại hối đảo chiều tích cực, từ lỗ sang lãi 213 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 737 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần cùng kỳ. Hoạt động khác cũng chuyển từ lỗ sang lãi, góp phần làm dày thêm nguồn thu ngoài tín dụng.

Nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh lên 14.795 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 9.971 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên 818 tỷ đồng, Techcombank vẫn ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục cho một quý.

VPBank lần đầu lãi trên 10.000 tỷ đồng

Trong quý 4/2025, VPBank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, phản ánh sự cải thiện rõ rệt cả về thu nhập cốt lõi lẫn khả năng kiểm soát rủi ro. Ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế đạt 10.229 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6.151 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng gần 66%.

Nguồn: BCTC quý 4 VPBank

Động lực lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 16.767 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi duy trì đà tăng tích cực. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 2.478 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Hoạt động khác cũng mang về 3.175 tỷ đồng lãi thuần, tăng mạnh so với quý 4/2024. Ở chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ, song mức độ không đủ lớn để làm suy giảm bức tranh chung.

Nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng lên 22.416 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 16.491 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm còn 6.262 tỷ đồng, thấp hơn so với mức trích lập của quý 4/2024, qua đó trở thành yếu tố then chốt giúp lợi nhuận trước thuế tăng mạnh.

Lợi nhuận quý 4/2025 của MB tăng mạnh

Một ngân hàng khác có mức tăng trưởng nổi bật là MB. Lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của ngân hàng ước đạt 11.061 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Với quy mô lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng trong một quý, MB nằm trong nhóm ngân hàng vừa tăng trưởng cao vừa có nền lợi nhuận lớn.