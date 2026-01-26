2 tin cực vui cho khoản tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa năm nào người nhận thưởng Tết lại được "lợi" như năm nay.

Dù Luật Thuế TNCN sửa đổi dự kiến có hiệu lực toàn phần từ ngày 01/07/2026, tuy nhiên riêng quy định về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế đã được thống nhất áp dụng ngay từ kỳ tính thuế ngày 01/01/2026 .

Năm nay Tết Nguyên đán rơi vào giữa tháng 2/2026, điều này đồng nghĩa với việc khoản tiền thưởng Tết của hàng chục triệu người lao động sẽ được áp dụng mức giảm trừ thuế mới, giúp số thuế phải nộp thực tế giảm đi đáng kể, tránh tình trạng bị "nhảy bậc" thuế cao.

Chưa hết, còn một niềm vui khác, vốn có sẵn ở tiền thưởng Tết hàng năm, nhưng cũng có thể nhiều người không để ý.

Đó là: Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền thưởng (bao gồm thưởng Tết, thưởng doanh thu, sáng kiến) không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH. Điều này giúp bảo toàn nguyên vẹn giá trị khoản thưởng trước khi tính thuế TNCN.

Quy định về giảm trừ gia cảnh từ 01/01/2026:

Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế: Tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: Tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Biểu thuế lũy tiến từng phần mới (5 bậc):

Luật sửa đổi đã rút gọn từ biểu thuế 7 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc, đồng thời giãn rộng các khoảng thu nhập chịu thuế để giảm áp lực cho nhóm thu nhập trung bình.

Bậc thuế Thu nhập tính thuế/tháng (Luật cũ) Thu nhập tính thuế/tháng (Luật mới) Thuế suất
1 Đến 5 triệu đồng Đến 10 triệu đồng 5%
2 Trên 5 đến 10 triệu đồng Trên 10 đến 30 triệu đồng 10%
3 Trên 10 đến 18 triệu đồng Trên 30 đến 60 triệu đồng 20%
4 Trên 18 đến 32 triệu đồng Trên 60 đến 100 triệu đồng 30%
5 Trên 32 triệu đồng (Bậc 4 cũ) Trên 100 triệu đồng 35%

Theo Văn Dân

