Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%

Theo công bố từ VPBank, FE Credit đạt lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 19,3% so với năm trước.

Đi sâu vào cấu trúc lợi nhuận của FE Credit, thu nhập lãi tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Doanh thu lãi cả năm đạt gần 15.760 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi chỉ tăng 3,2%, giúp thu nhập lãi thuần tăng 11,6%, lên khoảng 12.465 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh việc FE Credit cải thiện biên lợi nhuận thông qua kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hóa danh mục cho vay.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp ngày càng rõ nét vào tổng thu nhập. Trong năm 2025, FE Credit ghi nhận gần 3.990 tỷ đồng thu nhập ngoài lãi, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.638 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt trên 2.351 tỷ đồng. Các nguồn thu này giúp cơ cấu doanh thu bớt phụ thuộc vào tín dụng truyền thống, đồng thời hỗ trợ lợi nhuận trong bối cảnh rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu.

Tổng hợp các mảng hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 12.483 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn ở mức cao, lên tới hơn 11.871 tỷ đồng, phản ánh đặc thù rủi ro của mảng tài chính tiêu dùng. Sau khi trích lập dự phòng, FE Credit ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng.

Về quy mô, tổng tài sản của FE Credit tại cuối năm 2025 đạt khoảng 70.163 tỷ đồng, tương đương gần 5,6% tổng tài sản hợp nhất của VPBank. Nợ phải trả ở mức 58.987 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.