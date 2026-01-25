Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%

25-01-2026 - 22:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19%

FE Credit ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng trong năm 2025 dù phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 11.800 tỷ đồng.

Theo công bố từ VPBank, FE Credit đạt lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 19,3% so với năm trước.

Đi sâu vào cấu trúc lợi nhuận của FE Credit, thu nhập lãi tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Doanh thu lãi cả năm đạt gần 15.760 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi chỉ tăng 3,2%, giúp thu nhập lãi thuần tăng 11,6%, lên khoảng 12.465 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh việc FE Credit cải thiện biên lợi nhuận thông qua kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hóa danh mục cho vay.

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp ngày càng rõ nét vào tổng thu nhập. Trong năm 2025, FE Credit ghi nhận gần 3.990 tỷ đồng thu nhập ngoài lãi, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.638 tỷ đồnglãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt trên 2.351 tỷ đồng. Các nguồn thu này giúp cơ cấu doanh thu bớt phụ thuộc vào tín dụng truyền thống, đồng thời hỗ trợ lợi nhuận trong bối cảnh rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu.

Dự phòng rủi ro hơn 11.800 tỷ, lợi nhuận FE Credit vẫn tăng trên 19% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC VPBank

Tổng hợp các mảng hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 12.483 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn ở mức cao, lên tới hơn 11.871 tỷ đồng, phản ánh đặc thù rủi ro của mảng tài chính tiêu dùng. Sau khi trích lập dự phòng, FE Credit ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng.

Về quy mô, tổng tài sản của FE Credit tại cuối năm 2025 đạt khoảng 70.163 tỷ đồng, tương đương gần 5,6% tổng tài sản hợp nhất của VPBank. Nợ phải trả ở mức 58.987 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Cập nhật lợi nhuận ngân hàng chiều 23/1: Một nhà băng báo lãi tăng gần 50%, đã có 15 ngân hàng công bố lợi nhuận năm 2025

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân Nổi bật

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng tuần qua 19-25/1: Liên tục lập đỉnh mới, tăng gần 10 triệu đồng/lượng Nổi bật

Có 1 tỷ đồng, có nên mua vàng nhẫn để đợi giá tăng lên 200 triệu đồng/lượng?

Có 1 tỷ đồng, có nên mua vàng nhẫn để đợi giá tăng lên 200 triệu đồng/lượng?

21:35 , 25/01/2026
Biến động nhân sự nhiều ngân hàng

Biến động nhân sự nhiều ngân hàng

20:27 , 25/01/2026
Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp

Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp

17:10 , 25/01/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo về lập sàn vàng trong tháng 1-2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo về lập sàn vàng trong tháng 1-2026

15:51 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên