Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp

25-01-2026 - 17:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Gia Lai đang tiến hành khám xét hiện trường chiếc xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng xôn xao tỉnh này

Chiều 25-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng nghi liên quan đến cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá. Vụ cướp gây xôn xao dư luận xảy ra vào chiều 19-1.

Cơ quan công an đã đồng loạt khám xét nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai), nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an đang tiến hành khám xét một số nơi trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú - nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng

Tại đây, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm. Xung quanh khu vực này, an ninh được thắt chặt, hạn chế người ra vào.

Một chi tiết quan trọng là trưa cùng ngày, cơ quan công an đã phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen - giống với xe máy 2 tên cướp sử dụng cướp ngân hàng.

Chiếc xe này được đào hố chôn ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19-1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá.

- Ảnh 2.

Chiếc xe máy nghi của hung thủ cướp ngân hàng được vùi lấp tại một bãi đất trống

Trên tay 2 đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát.

Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định có 2 đối tượng là nam giới gây án. Hai đối tượng mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS: 77G1-313.12.

Trong số hai người đàn ông trên thì có một người khoảng 30 tuổi cao 1,68 m, giọng Bình Định (cũ). Người còn lại khoảng 40 tuổi, cao 1,64 m.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

