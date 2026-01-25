Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo về lập sàn vàng trong tháng 1-2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06 ngày 24-1 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Công điện nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025. Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong đó, tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1-2026.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được giao nhiệm vụ phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu). Trong đó, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 ngàn căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý II/2026. Hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng; các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Bên cạnh các động lực truyền thống, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khai thác, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới. Theo đó, các cơ quan cần khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế đột phá phát triển các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, tạo nền tảng nhân lực cho phát triển dài hạn.

Phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, UBND TPHCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hoàn thiện Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động của Hội đồng điều hành, quy chế làm việc của Hội đồng điều hành, quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tháng 1-2026; triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.





