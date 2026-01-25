Giá vàng hôm nay 25-1: Dự báo mới nhất về vàng tuần tới

Sáng chủ nhật, 25-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 172,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng tới 11,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Từ đầu năm tới nay, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm hơn 20 triệu đồng và đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng cao. Các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 170,5 – 173 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng hơn 13 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng, trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng khan hiếm và nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh mẽ theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa lên tới 4.985 USD/ounce, tăng tới 390 USD/ounce so với tuần trước (tương đương mức tăng 12,4 triệu đồng). Đây là tuần tăng mạnh thứ 3 liên tiếp kim loại quý trên sàn quốc tế.

Từ đầu năm 2026 tới nay, kim loại quý trên sàn quốc tế tăng tới 475 USD/ounce (+10,5%), sau chuỗi tăng sốc của năm 2025.

Giá vàng miếng SJC đang cao nhất từ trước tới nay

Dù vậy, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều lạc quan về xu hướng giá vàng.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 80% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 7% dự báo giá vàng giảm và 13% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 272 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 71% nhà đầu tư nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 15% cho rằng giá vàng giảm và 14% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Kevin Grady, Chủ tịch của công ty Phoenix Futures and Options, nói rằng kim loại quý đang ở trong tình trạng khá đặc biệt, là người có vàng không muốn bán ra và kỳ vọng giá cao hơn. Dù mục tiêu giá vàng 5.000 USD/ounce đang sắp đến nhưng ai cũng kỳ vọng giá sẽ cao hơn.

Ở chiều ngược lại, vẫn có cảnh báo giá vàng giảm. Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Bởi kim loại quý đã tăng gần 7% trong tuần - là một trong những tuần tăng mạnh mẽ nhất.

Vàng hiện ở rất gần mốc 5.000 USD/ounce, một mốc quan trọng về mặt tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường - điều không tưởng khi được chỉ vài năm trước thị trường dự báo giá chỉ 2.000 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.